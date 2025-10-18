Katil İsrail'den ateşkes ihlali! 11 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesinde Filistinli bir aileye karşı katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

Basal, İsrail ordusunun sivil bir aracı hedef alarak Şaban ailesinden 7'si çocuk ve 2'si kadın 11 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'de İsrail ordusunun çekildiği "sarı hattı" geçen sivil araçtakileri uyararak ölüme yol açmamasının mümkün olduğunu vurgulayan Basal, Filistinlilerin bulunduğu aracın hiçbir uyarı yapılmadan bombalandığını kaydetti.

Basal, "Yaşananlar, işgalcilerin hala kana susadığını ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı olduğunu doğruluyor." ifadesini kullandı.

HAMAS: GAZZE'DE SİVİLLERİ HEDEF ALAN İSRAİL'İN ATEŞKESE SAYGI GÖSTERMESİ SAĞLANMALI

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de sivil bir aracı hedef alarak 7'si çocuk, 3'ü kadın 11 Filistinliyi öldürdüğü saldırının ateşkesin ihlali olduğunu belirterek, arabulucu ülkelere ateşkes anlaşmasına saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun savunmasız sivilleri hiçbir gerekçe olmadan hedef alma niyetinde olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Siyonist düşman, ateşkes anlaşmasında belirtilen tüm yükümlülükleri açıkça ihlal ederek halkımıza yönelik saldırılarını ve suçlarını sürdürüyor. Bu da onların saldırgan niyetini doğruluyor." ifadeleri kullanıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01.47 İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim ettiği bir İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

01.29 Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'de "sarı hattı" geçen sivil bir aracı hedef alarak 11 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

00.08 Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 280 Filistinlinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

00.05 Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, dün enkaz altından çıkarılan bir İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.