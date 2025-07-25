Katil İsrail'den Filistinli çocuklara işkence! ''Ölümü gördük''

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan Şakuş bölgesinden İsrail ordusunca alıkonulup haftalarca serbest bırakılmayan Filistinli çocuklar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri aracılığıyla Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesine getirildi.



- "BİZİ SÜREKLİ DÖVÜYORLARDI"

"İsrail'in Guantanamosu" olarak bilinen Sde Teiman Askeri Üssünde tutulan çocuklardaki işkence ve aşırı yorgunluk belirtileri dikkati çekti.

Serbest bırakılan çocuklardan Kerem Hamdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizi sürekli dövüyorlardı ve bozuk yemek veriyorlardı. Ellerimiz bağlı bir şekilde yiyorduk." dedi.

Hamdi, "Şakuş bölgesinde bizi alıkoydular. Yardımların ulaştırılması için kurulan sözde güvenli bölge, tuzakmış." ifadesini kullandı.

İşkence izlerinin vücutlarında hala görünebildiğini söyleyen Hamdi, "Bir ay boyunca her gün darp ve aşağılanma altında yaşadık." diye konuştu.



Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada da "Çocuklar, insani yardıma ulaşmaya çalışırken alıkonularak, haklarında net bir suçlama olmadan, çocuk hakları ve uluslararası insancıl hukuka aykırı şekilde zor koşullarda tutuldular." ifadelerine yer verildi.



- "ELEKTRİKLE İŞKENCE ETTİLER"

Paylaşılan videoda da Filistinli çocuk Ömer Asfur, gözyaşları içinde "Bize elektrikle işkence ettiler, tüm gün ellerimiz arkadan bağlıydı, gözlerimiz kapalıydı. Bize insan muamelesi etmediler. Tam bir ay boyunca işkence gördük." diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Asfur, İsrail askerlerinin günde 3 saat uyumaya izin verdiğini belirterek uyudukları sırada kaldıkları yere ses bombası atıldığını ve yüksek sesle şarkılar açıldığını aktardı.

İsrail askerlerinin kendisini 1 hafta boyunca sorguladığını söyleyen Asfur, uzun süre yemek ve ilaç verilmediğini sadece "kendilerine su içmelerinin" söylendiğini dile getirdi.

"Ölümü gördük." diyen Asfur, İsrail askerlerinin çocuk, yaşlı demeden herkese işkence ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.56 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını "şiddetle reddettiklerini" açıkladı.

03.34 İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi ile kesilen iletişimin yeniden sağlandığı bildirildi.

03.19 Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

02.26 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda gazeteci Adem Ebu Herbid ve 3 yakını hayatını kaybetti.

02.10 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistinlileri Gazze Şeridi'nden zorla yerinden etme ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme girişimlerini reddettiğini söyledi.

01.55 Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirtti.

01.41 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" savunan aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu'nun hükümeti temsil etmediğini ileri sürdü.

01.16 İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 21 aydır sürdürdüğü şiddetli saldırıların sona erdirilmesi için düzenlenen protesto gösterisinde 24 kişi gözaltına alındı.

00.52 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından, İsrail'de hem iktidar hem de muhalefetten tepkiler ve tehdit açıklamaları geldi.

- İSRAİL ABLUKASI VE SALDIRILARI ALTINDAKİ GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'de bugüne kadar 81'i çocuk en az 113 Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 587 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 498 kişi yaralandı.