Katil İsrail'den Gazze için insanlık dışı plan! Çocukların bedeni açlıktan eriyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan toplu kıtlığın "planlı ve sistematik" olduğunu belirtti.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde toplu kıtlık, planlı ve sistematik bir şekilde dayatılıyor. Açlıktan bedenleri eriyen çocuklar, bugün bir kez daha hayatlarını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

ABD-İsrail güdümlü sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın dağıtım sisteminin, insani krizi çözmek yerine askeri ve siyasi hedeflere hizmet ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu sistemin "insani krizi çözmeye yönelik değil, daha fazla can kaybına yol açan acımasız bir uygulama" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in, bu sistem aracılığıyla Gazze dışından ya da içinden gelen tüm insani yardımların girişine tam kontrol uyguladığı vurgulandı.

Gazze'de, 27 Mayıs'tan bu yana "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kontrolündeki yardım dağıtım noktalarında sistematik saldırılar sonucunda 1083 Filistinli ölmüş, 7 bin 275 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.35 ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bir araya gelen Filistin yanlısı göstericiler, pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyarak, Gazze'ye yönelik ablukanın sona ermesini ve Gazze'ye temel gıda malzemelerinin ulaştırılması talebiyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

01.50 İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi üzerinde dronların görüldüğü bildirildi.

01.22 İsrail'in uyguladığı abluka ve yardım engelleri nedeniyle kıtlığın pençesine düşen Gazze Şeridi'nde bir bebek daha açlıktan öldü.

01.10 İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 44 Filistinli hayatını kaybetti, 250'den fazla kişi yaralandı.

01.07 Yardım girişine izin vermeyerek Gazze halkını açlığa mahkum eden İsrail ve bu ülkeye silah satışını sürdüren İngiltere, Londra'da tencere ve tavalarla protesto edildi.

01.06 İngiltere'de 221 parlamenter, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy'e açık mektup göndererek Filistin'in tanınmasını talep etti.

00.51 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan toplu kıtlığın "planlı ve sistematik" olduğunu belirtti.

00.48 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Britanya halkının Gazze'de olan bitenlerden tiksindiğini vurgulayarak, "Çocuklara ve bebeklere yardım ulaştırılmasının engellenmesi asla haklı gösterilemez" dedi.

00.37 ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de öldürülen Filistinlilere dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenledi. Göstericiler, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti.

00.16 ABD'de Donald Trump yönetiminin, yapılan inceleme sonucu, Hamas'ın, Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerini "yaygın şekilde çaldığına dair" herhangi bir kanıt bulamadığı bildirildi.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.