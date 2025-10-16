Katil İsrail'den Gazze için skandal adım! Orduya talimat verildi

İsrail basınındaki haberlere göre, Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey generallerle bir toplantı yaptı.

İsrail Savunma Bakanı, orduya "Hamas'ın ateşkes planını uygulamaktan vazgeçmesi ve saldırıların yeniden başlaması durumunda Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılması için bir plan hazırlanması" talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Gazze'nin silahsızlandırılmasını kapsadığını belirten Katz, İsrail'in de ABD liderliğindeki uluslararası güçle birlikte Gazze'deki tünelleri yok etmek için harekete geçeceğini ifade etti.

Katz, Hamas'ın anlaşmayı uygulamayı reddetmesi durumunda İsrail'in ABD koordinasyonunda saldırılara yeniden başlayacağını söyledi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.30 İsrail ordusunun işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya ve er-Ram beldelerinde ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

04.03 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki barış sürecinde sonraki aşamanın Hamas'ın silahsızlanması olduğunu belirterek, "Silahların teslim edilmesini ya da imha edilmesini istiyoruz ve onlar (Hamas) bunu kabul etti. Eğer yapmazlarsa, bunu biz yaparız" açıklamasında bulundu.

02.03 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze'de ateşkesin bozulması durumunda İsrail ordusuna Hamas'a karşı "kapsamlı bir plan hazırlama" talimatı verdiği bildirildi.

01.59 ABD yönetimi, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, ölü esirlerin cenazelerinin tespit edilip çıkarılması konusunda büyük enkaz yığınları nedeniyle ciddi zorluklar bulunduğunu ancak Türkiye gibi bazı ülkelerin arama kurtarma faaliyetlerinde rol almaya hazır olduğunu bildirdi.

01.09 ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde ölen esirlerin cesetlerini aradığını söyledi.

00.28 Demokrat Parti'nin New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'a, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda kredi vermek için "çok erken" olduğunu belirtti.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.