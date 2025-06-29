Katil İsrail'den Gazze'de alçaklık! Yardım görünümlü uyuşturucu tuzağı

Gazze'de 56 binden fazla insanı katleden İsrail ve ABD'nin yardım adı altında alçak bir tuzak kurduğu ortaya çıktı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "4 kişinin, Amerikan-İsrail yardım merkezlerinden gelen un çuvallarının içerisinde Oksikodon tipi uyuşturucu hap bulduğu" kaydedildi.

BU BİR SAVAŞ SUÇU

Un çuvallarının içine uyuşturucu hap konulmasının, "sivillerin sağlığını ve toplumsal dokuyu hedef alan iğrenç bir suç" olduğu ifade edildi. İsrail'in, uyuşturucuları insani yardımlarla Gazze içlerine sokarak Filistin halkı arasında bağımlılığı yaymaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu maddelerin "kirli savaşta yumuşak bir araç" olarak kullanılmasının savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu vurgulandı.

FAALİYETLERİ DURMALI

Açıklamada, söz konusu insani yardım merkezlerine giden halka, dikkatli olma, bu merkezlerden gelen gıdaları inceleme ve şüpheli maddeleri derhal bildirme çağrısı yapıldı. Ayrıca ailelerden, çocuklarını bu merkezlere gitmenin ve uyuşturucu maddelerin tehlikeleri konusunda bilinçlendirmeleri istendi. Uluslararası topluma da her gün yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve kasıtlı bir soykırım aracı haline dönüşen "ölüm tuzaklarının" faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıldı.

Gazzeli eczacı Omar Hamad, "Bu hapların sadece çuvallara gizlenmediği, unun kendisine karıştırıldığı da ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

NARKOTİK SAVAŞ SİLAHI

Yetkililer, bazı hapların ezilerek una karıştırılmış olabileceğini ve bunun potansiyel bir toplu zehirlenmeye yol açabileceğini vurguladı. Açıklamada, "Bu narkotik savaş silahı, sistematik bir politikanın parçasıdır" denildi.

66 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'deki hükümet, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve gıda girişini engellemesi sonucu yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66'ya yükseldiğini açıkladı.

DİRİ DİRİ YAKTILAR!

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara bir yenisi daha eklendi. Katil İsrailli askerlerinin son gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Gazze'de yürek parçalayan görüntüler geldi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde katil İsrail, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu Filistinli masumları diri diri yaktı. Video dünyada infiale neden oldu. Sosyal medyadan İsrail'i lanetleyen vatandaşlar, "Zalimler Allah sizi perişan etsin", "Yarabbi bu zulmü yapanları mahfeyle", "Ya kahhar yıkılsın İsrail" isyanında bulundu.

KATİL 51 CAN DAHA ALDI

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarını dünde sürdürdü. Adnan el-Alimi Okulu, El-Mevasi, Cibaliya, Deyr el-Belah, Bureyc Mülteci Kampı'nın da aralarında olduğu çok sayıda sivillerin yaşadığı noktaları vuran İsrail ordusu 51 Filistinliyi katletti. Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri ölenlerin arasında bari Down Sendromlu olmak üzere çok sayıda çocuk ve kadın bulunduğunu açıkladı. Öte yandan tel Aviv'de toplanan yüzlerce kişi Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle hükümete karşı gösteri düzenledi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01.13 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bir evi havaya uçurdu ve bazı evleri yıktı.

00.46 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına yanaşmamakla suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten, kapsamlı bir anlaşma talebiyle İran'a saldırılar sonrası ilk kez Tel Aviv'de protesto düzenledi.

00.42 İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese yakın olunduğuna dair açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunda değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.

00.18 İsrail ordusunun, Gazze'de, Nuh Tufanı'nın geçtiği Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren broşürler dağıttığı belirtildi.

00.15 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Filistin devletini tanımakta kararlıyız." dedi.