Katil İsrail'den Gazze'de yeni katliam! En az 29 Filistinli şehit oldu

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde evlerini hedef aldığı 5 kişilik ailenin tamamı yaşamını yitirdi.

Beldede İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail İHA'sının Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Asda Hapishanesi" yakınında bir çadırı hedef alması sonucu da bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Güneydeki Refah kentinde, İsrail ordusunun, ABD-İsrail güdümlü sözde insani yardım dağıtım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus ile Gazze kentindeki ABD-İsrail güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Ayidiyye Caddesi yakınında İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyinde ise evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan gıda malzemelerinden alabilmek için Netzarim Koridoruna akın etti.

Türk Kızılay, Batı Şeria'nın işgal altındaki Cenin kentine Filistin Kızılayı ortaklığıyla 1200 gıda kolisi ulaştırdı.

İsrail'in süregelen saldırıları ve Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle, birçok Filistinli temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kentin kuzeyindeki Firas Çarşısı çevresindeki çöp alanlarına yönelmek zorunda kalıyor. Bazı babalar, yanlarında getirdikleri çocuklarıyla birlikte bu alanda ağır kokuya rağmen yaklaşık 8 saat geçirerek yiyecek artıkları ya da satılabilir malzeme arıyor.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 18'i yiyecek bulma ümidiyle ABD-İsrail güdümlü sözde insani yardım merkezi yakınında bekleyenler olmak üzere 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in şiddetli saldırılarının yanı sıra aç bırakma politikası uyguladığı Gazze'de neden olduğu güvenlik problemlerinden dolayı dün bölgeye ulaştırılan yardım tırlarının çoğunun yağmalandığı bildirildi.

İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail ve Nazi Almanyası tarafından öldürülen kadınları anarak yaptığı bestesinde, Filistin'deki insanlık krizine karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılara yönelik kararını haftaya vereceğini öne sürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı sistematik açlık politikasının bir sonucu olarak 17 yaşındaki Filistinli çocuk Atıf Ebu Hatır, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, Filistin devletinin tanınmasının artık zamanı gelmiş fikir olduğunu belirterek, bu konuda eylüldeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı öncesi girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

10:17 İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 9 Ağustos'tan itibaren Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya başlayacaklarını açıkladı.

03.44 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle kıtlıkla boğuşan Gazze'ye havadan yardım malzemesi ulaştırdı.

02.06 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

00.51 ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'ye yaptığı ziyarette, "bölgedeki kıtlık ve gıda temini" konusuna odaklandığını ve ilgili kişilerle "çok verimli" toplantılar gerçekleştirdiğini kaydetti

00.22 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet arasında yaşanan krizin derinleştiği, Hamas'la yürütülen müzakerelerdeki durgunluğun sürmesi halinde Zamir'in görevinden istifa edebileceği öne sürüldü.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi de yaralandı.