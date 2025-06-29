Katil İsrail'den Gazze'de yeni sürgün tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde numaralandırıldığı ve "boşaltılması istenen bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Ordu Sözcüsü Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kenti bölgesi, Cibaliya, Zeytun Şarki'nin mahalleleri, Belde Kadime, Turkmen, Cedide, Tuffah, Derec, Sabra, Cibaliya Beled, Cibaliya Nezle, Muasker Cibaliya, Ravda, Nehda, Zuhur, Nur, Selam ve Tel Zater beldelerinin boşaltılmasını istedi.

Söz konusu beldelerin, "tehlikeli çatışma bölgeleri" olduğunu öne süren Adraee, "terör örgütlerinin kabiliyetlerini" bitirme iddiasıyla "askeri operasyonların daha da yoğunlaşarak batıya; kent merkezine doğru genişleyeceğini" belirtti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de bloklara böldüğü haritalarla Filistinlilere zorunlu sürgün emirleri yayımlıyor.

Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok" sloganını tekrar ediyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve zorla yerinden edilenlerin de bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha kendisi hakkındaki yolsuzluk davalarının düşürülmesini talep eden ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2025 yılı başından bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarında yüzde 30'luk artış yaşandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda biri 85 yaşında, 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Gazze'de uyguladığı sıkı ablukanın minik kurbanlarından 22 aylık Şam Kıdeyh, akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı mahallelere saldırı tehdidinde bulunarak, Filistinliler için "sürgün emri" yayımladı.

İsrail saldırılarının ağır insani krize yol açtığı Gazze Şeridi'nde, 1 yaş 10 aylık Filistinli bebek Şam Kadih hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sadece 4,5 kilogram ağırlığında olan Şam, ciddi derecede beslenme yetersizliği ve karaciğer büyümesi nedeniyle yaşamı tehdit altında. Bir ay önce babasını kaybeden minik Şam, annesiyle birlikte Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırda yaşıyor. Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle temel gıda ve ilaçlara ulaşamayan anne, tek evladı olan kızının yaşaması için uluslararası kamuoyuna seslenerek, bebeğin acilen yurt dışına sevk edilmesini istiyor. Şam, dokuz yıllık tedavi süreci ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmişti.

Endonezya'nın Batı Java bölgesindeki Depok kentinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan ve İsrail karşıtı sloganlar atan aktivistler, Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Gazze'de anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin" dedi.

01.13 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bir evi havaya uçurdu ve bazı evleri yıktı.

00.46 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına yanaşmamakla suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten, kapsamlı bir anlaşma talebiyle İran'a saldırılar sonrası ilk kez Tel Aviv'de protesto düzenledi.

00.42 İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese yakın olunduğuna dair açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunda değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.

00.18 İsrail ordusunun, Gazze'de, Nuh Tufanı'nın geçtiği Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren broşürler dağıttığı belirtildi.

00.15 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Filistin devletini tanımakta kararlıyız." dedi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 133 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.