Katil İsrail'den göz boyama! Havadan yardım şovuyla soykırımı gizlemeye kalktılar

Berş, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası sessizlik ve tereddüdün hakim olduğu geçici "insani arada" yaralıların yardım çığlığı atmaya, çocukların açlıktan ölmeye, annelerin hayatta kalan çocuklarıyla ayakta durabilme çabasına devam ettiğini kaydetti. Berş, beyin ve omuriliğinde hasar bulunan, durumları kritik olan ve imkansızlıklar nedeniyle tedavi edilemeyen, derhal nakil yapılmazsa ölüm riski taşıyan vakaların acilen Gazze'den tahliye edilmesi çağrısında bulundu.
- "İNSANİ ARA", HAYATLARI KURTARMAK İÇİN GERÇEK BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ
Gazze'deki çocuk ve bebekler için de başta tedavi edici sütler ve yüksek proteinli ve kalorili besin takviyeleri olmak üzere tıbbi malzeme ve gıda tedarik edilmesi gerektiğine dikkati çeken Berş, İsrail'in duyurduğu bu "insani aranın", hayatları kurtarmak için gerçek bir fırsata dönüşmediği sürece hiçbir şey ifade etmeyeceğini vurguladı. Berş, her gecikmenin yeni bir cenaze, her sessizliğin de ilaç ve süt olmadığı için annesinin kucağında ölen bir başka çocuk anlamına geldiğini dile getirdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu. İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada, "insani aranın" yerel saatle 10.00'da başlayıp saat 20.00'de biteceğini bildirmişti.
HAMAS: İSRAİL'İN HAVADAN YARDIM ŞOVU, SOYKIRIMI GİZLEME ÇABASIDIR
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gıda ve ilacın ulaştırılması ile insani yardımların Gazze'deki halkımıza acilen ulaşması, dayatılan insani felaketi durdurmak için doğal bir haktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in sınırlı miktarda yardımı Gazze'nin bazı bölgelerine havadan indirmesinin "şov ve aldatıcı bir adım" olduğu belirtilerek, bunun "işgalin dünya kamuoyu önünde imajını aklama girişimi" ve "Filistin halkının ablukanın kaldırılması yönündeki haklarının üstünü örtme çabası" olduğu vurgulandı.
Bu adımın, "savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin yönettiği Filistinlileri aç bırakma politikasını perdelemeye çalıştığı" vurgulanarak şunlara yer verildi:
"İşgalci İsrail'in, havadan yardım bırakma planı ve sözde 'insani koridorları' kontrol etme çabaları, aç bırakma politikasını sona erdirmek değil, onu yönetmek ve sahada bombalar ve açlık eşliğinde zorla dayatılan bir gerçeklik oluşturmak anlamına geliyor. Bu planlar, sivillerin hayatını tehlikeye atıyor, onurlarını aşağılıyor, onlara kapsamlı koruma ve yardım sunmak yerine zulüm getiriyor."
Hamas açıklamada, Gazze'deki aç bırakma suçunun sona ermesi için saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların BM denetiminde güvenli şekilde ulaştırılması gerektiğini belirterek, "Savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin yardımları kontrol altına alarak açlığı yönetmeye dönük gayriinsani mekanizmalar oluşturma adımları, aralarında çocukların da olduğu binden fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 6 bin sivilin yaralanmasına neden oldu." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, "Ablukanın kaldırılması, canice aç bırakma ve soykırım suçlarının durdurulması için uluslararası ve halklar düzeyinde baskının sürdürülmesi hayati önem taşımaktadır. Faşist işgal hükümetinin aldatıcı propagandasına kanılmamalıdır." denildi.
06:23 Hamas, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını "korsanlık suçu" olarak nitelendirdi.
06:06 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
02:32 Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını "deniz korsanlığı" olarak nitelendirdi.
01:56 İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği Gazze'ye insani yardım taşıyan Hanzala gemisinde alıkonulan aktivistler, serbest bırakılmaları için ülkelerine baskı yapılması çağrısında bulundu.
01:09 Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail'in uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu Hanzala gemisinin, İsrail kıyılarına doğru çekildiği bildirildi.
00:06 İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki saldırılara yarın "birkaç saatlik insani ara verilmesi" ve "insani yardım girişine izin verilmesi" kararının alındığı güvenlik toplantısına çağrılmadığını açıkladı.
00:19 İsrail'de binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin kurtarılması ve savaşın sona ermesi talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.