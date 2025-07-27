Katil İsrail'den göz boyama! Havadan yardım şovuyla soykırımı gizlemeye kalktılar

Berş, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası sessizlik ve tereddüdün hakim olduğu geçici "insani arada" yaralıların yardım çığlığı atmaya, çocukların açlıktan ölmeye, annelerin hayatta kalan çocuklarıyla ayakta durabilme çabasına devam ettiğini kaydetti. Berş, beyin ve omuriliğinde hasar bulunan, durumları kritik olan ve imkansızlıklar nedeniyle tedavi edilemeyen, derhal nakil yapılmazsa ölüm riski taşıyan vakaların acilen Gazze'den tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

- "İNSANİ ARA", HAYATLARI KURTARMAK İÇİN GERÇEK BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Gazze'deki çocuk ve bebekler için de başta tedavi edici sütler ve yüksek proteinli ve kalorili besin takviyeleri olmak üzere tıbbi malzeme ve gıda tedarik edilmesi gerektiğine dikkati çeken Berş, İsrail'in duyurduğu bu "insani aranın", hayatları kurtarmak için gerçek bir fırsata dönüşmediği sürece hiçbir şey ifade etmeyeceğini vurguladı. Berş, her gecikmenin yeni bir cenaze, her sessizliğin de ilaç ve süt olmadığı için annesinin kucağında ölen bir başka çocuk anlamına geldiğini dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu. İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada, "insani aranın" yerel saatle 10.00'da başlayıp saat 20.00'de biteceğini bildirmişti.

HAMAS: İSRAİL'İN HAVADAN YARDIM ŞOVU, SOYKIRIMI GİZLEME ÇABASIDIR

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gıda ve ilacın ulaştırılması ile insani yardımların Gazze'deki halkımıza acilen ulaşması, dayatılan insani felaketi durdurmak için doğal bir haktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in sınırlı miktarda yardımı Gazze'nin bazı bölgelerine havadan indirmesinin "şov ve aldatıcı bir adım" olduğu belirtilerek, bunun "işgalin dünya kamuoyu önünde imajını aklama girişimi" ve "Filistin halkının ablukanın kaldırılması yönündeki haklarının üstünü örtme çabası" olduğu vurgulandı.

Bu adımın, "savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin yönettiği Filistinlileri aç bırakma politikasını perdelemeye çalıştığı" vurgulanarak şunlara yer verildi:

"İşgalci İsrail'in, havadan yardım bırakma planı ve sözde 'insani koridorları' kontrol etme çabaları, aç bırakma politikasını sona erdirmek değil, onu yönetmek ve sahada bombalar ve açlık eşliğinde zorla dayatılan bir gerçeklik oluşturmak anlamına geliyor. Bu planlar, sivillerin hayatını tehlikeye atıyor, onurlarını aşağılıyor, onlara kapsamlı koruma ve yardım sunmak yerine zulüm getiriyor."

Hamas açıklamada, Gazze'deki aç bırakma suçunun sona ermesi için saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların BM denetiminde güvenli şekilde ulaştırılması gerektiğini belirterek, "Savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin yardımları kontrol altına alarak açlığı yönetmeye dönük gayriinsani mekanizmalar oluşturma adımları, aralarında çocukların da olduğu binden fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 6 bin sivilin yaralanmasına neden oldu." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Ablukanın kaldırılması, canice aç bırakma ve soykırım suçlarının durdurulması için uluslararası ve halklar düzeyinde baskının sürdürülmesi hayati önem taşımaktadır. Faşist işgal hükümetinin aldatıcı propagandasına kanılmamalıdır." denildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün bölgeye havadan yardım atmaya başladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara yoluyla daha fazla yardım girmesi yerine havadan yardım atma kararını eleştirdi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 59 bin 821'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, İsrail'in ilan ettiği sözde "insani aranın" hayatları kurtarmak için gerçek bir fırsata dönüşmediği sürece hiçbir şey ifade etmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, sivillerin açlıkla ezildiği ve ölüme maruz kalmaya devam ettiğini belirttiği Gazze'deki durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini söyledi.

Hamas, İsrail'in Gazze'ye havadan yardım indirmesini "göz boyama" olarak niteleyerek, bu adımların ablukayı gizlemeye ve dünyayı aldatmaya yönelik olduğunu belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini keserek uluslararası hukuku "açık şekilde" ihlal ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, insan hakları avukatlarının gece yarısı uluslararası sularda alıkoyarak Aşdod (Usdud) Limanı'na getirdiği Hanzala gemisindeki aktivistlerle görüşme talebini reddetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki kıtlık göstergelerinin, uluslararası acziyet nedeniyle tüm tahminleri aştığını bildirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde patlama esnasında biri yüzbaşı rütbesinde 2 askerin öldüğünü duyurdu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, insani yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi

İsrail'in gece yarısı uluslararası sularda baskın düzenlediği Hanzala gemisinden alıkonulan aktivistlerin, Aşdod (Usdud) Limanı'na ulaştığı bildirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekerek, "İnsanların fiziksel olarak da ne kadar zayıfladıklarını, yorgun düştüklerini görüyoruz ve bu içimizi acıtıyor. Bu durumun çok ciddi uluslararası insani hukuk ihlali ve bir savaş suçu olduğunu Türk Kızılay Başkanı olarak vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı

İsrail ordusu, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından duyurulan "insani aranın" yerel saatle 10.00'da başlayıp bu akşam saat 20.00'de biteceğini bildirdi

06:23 Hamas, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını "korsanlık suçu" olarak nitelendirdi.

06:06 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

02:32 Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını "deniz korsanlığı" olarak nitelendirdi.

01:56 İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği Gazze'ye insani yardım taşıyan Hanzala gemisinde alıkonulan aktivistler, serbest bırakılmaları için ülkelerine baskı yapılması çağrısında bulundu.

01:09 Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail'in uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu Hanzala gemisinin, İsrail kıyılarına doğru çekildiği bildirildi.

00:06 İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki saldırılara yarın "birkaç saatlik insani ara verilmesi" ve "insani yardım girişine izin verilmesi" kararının alındığı güvenlik toplantısına çağrılmadığını açıkladı.

00:19 İsrail'de binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin kurtarılması ve savaşın sona ermesi talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.