İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail'den kan dondurucu sözler! ''Onlar insan değil, diri diri gömülmeli''
Dünya

Katil İsrail'den kan dondurucu sözler! ''Onlar insan değil, diri diri gömülmeli''

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı King, Gazzelilere ve Müslümanlara karşı ırkçı ifadeler kullanarak 'İnsan değiller.' diye nitelendirdiği yüzlerce Gazzelinin canlı canlı gömülmesini savundu.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 01:13 - Güncelleme:
Katil İsrail'den kan dondurucu sözler! ''Onlar insan değil, diri diri gömülmeli''
ABONE OL

Fanatik Yahudi söylemleri ile tanınan İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Arieh King, X sosyal medya hesabından ırkçı ve nefret dolu yaptığı paylaşımda Gazze halkını hedef aldı. İsrail ordusunun önceki gün Gazze'de çıplak şekilde elleri ve gözleri bağlı halde alıkoyduğu silahsız insanların fotoğrafını paylaşan King, onlar için "İnsan değiller" ve "Müslüman Naziler" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarını işaret ederek "Hızımızı artırmamız lazım." diyen King, "kendisine kalsa, D-9 tipi askeri buldozerlerle bu kişileri diri diri gömeceğini" ve onlara "karınca" adını vereceğini belirtti.

İsrailli fanatik Belediye Başkan Yardımcısı, "Onlar insan değil, hatta insanımsı hayvan bile değiller. İnsanlık dışılar ve onlara bu şekilde davranılması gerekiyor." sözlerini kullandı.

KAN DONDURAN KATLİAMLARA TEVRAT'TAN DELİL GETİRDİ

Tevrat'ın Tesniye (25:19) kitabından alıntı yapan King, "Tanrınız Rab mülk edinmek için miras olarak size vereceği ülkede sizi çevrenizdeki bütün düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşturunca, Amalekliler'in anısını gökler altından sileceksiniz. Bunu unutmayın!" ifadelerini paylaştı.

İsrailli yetkili, Tevrat'tan alıntısının altına ise, Müslümanları Nazilerle bir tutan ırkçı bir yorum daha ekleyerek "Yüzlerce Amalekli (Tevrat'ta İsrailoğullarının düşmanları olarak tanımlanan halk), Müslüman-Nazi sizce ne cezaya çarptırılmalı?" ifadelerini kullandı.

Arieh King, bir sosyal medya kullanıcısının, "Sonun Lahey'de (Uluslararası Ceza Mahkemesi) bitecek." şeklinde gösterdiği tepkiye karşılık kullandığı ifadeleri savunmaya devam ederek "Neden? Naziler öldürdüğümüz için mi?" cevabını verdi.

King'in söz konusu paylaşımının, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir süre sonra X'ten kaldırıldığı görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.