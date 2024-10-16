Lübnan'ın başkenti Beyrut'u 6 gün aranın ardından hedef alan İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine de şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentindeki farklı mahallelerde en az 7 noktayı bombaladığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail ordusunun güneydeki Haneyn, Ayta eş-Şaab, Kıleyle ve diğer bazı beldeleri de bombaladığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye Belediyesi ve Nebatiye Belediyeleri Birliği binalarını bombaladığı belirtildi.

Belediye binalarına yönelik saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, enkaz kaldırma çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesi, İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef aldığını, saldırıda belediye başkanının öldüğünü duyurdu.

Sosyal medyada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentinde yoğun sivil yerleşimin bulunduğu bölgelere düzenlediği şiddetli bombardıman nedeniyle çok sayıda güçlü patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 10 Ekim'den sonra ilk defa bu sabah hava saldırıları düzenlemişti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar;

Türkiye CumhuriyetiDışişleri Bakanlığı Kaynakları, "16 Ekim itibarıyla Lübnan'dan ülkemiz üzerinden ülkelerine havayoluyla ulaşmalarına yardımcı olduğumuz yabancı sayısı: 2120 kişi" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u 6 gün aranın ardından hedef alan İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine de şiddetli hava saldırıları düzenledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail'in cinayetlerini durdurma ve insani yardımların Gazze ve Lübnan'a ulaşmasını sağlamak için sahip oldukları tüm imkanları kullanma çağrısı yaptı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u 6 gün aranın ardından hedef alan İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye şehrine de şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Fransa hükümeti, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan yaklaşık 3 bin Fransız vatandaşının ayrıldığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya desteğin devamı, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi çabaları, göç ve sınır kontrolleri ile rekabetçiliğin artırılması gibi çeşitli konuları görüşmek üzere yarın Brüksel'de toplanacak.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere füze ve top mermisiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün ve Ukraynalı mevkidaşları ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray, İsrail dahil herkesin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) rolüne saygı duyması gerektiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'daki çatışmalardan Hizbullah'ın sorumlu olduğunu savunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Lübnan sınırında dostane bir çözüme ulaşılması için defalarca teklif yaptık. Ne yazık ki Hizbullah defalarca reddetti" iddiasında bulundu.

İsrail ordusunun, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 23 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tunus'ta, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan ve Filistin halkıyla dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail bayrağı yakıldı.

Hizbullah, bir gün içinde, İsrail ordusuna ait ikinci Hermes 450 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

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İsrail'e bir darbe daha

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