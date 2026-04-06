Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Rahhal, Erzun ve Ganduriyye beldelerini hedef aldı. Burç Rahhal'daki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu Nebatiye kentindeki Güney Aba, Safad Battih ve Haris beldelerine de saldırılar düzenledi. Güney Aba'daki saldırıda Belediye Başkanı Muhammed Tarhini ve 3 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Meşgara, Suhmur, Kalaya ve Zelaya beldelerine sabahın erken saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında ise çok sayıda ev yıkıldı.
00:58 İsrail ordusunun Nebatiye kentinde bir araca düzenlediği saldırıda bir anne ve baba hayatını kaybetti, ailenin 2 çocuğu da yaralandı.
00:48 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkent Beyrut'un doğusunda bir konutu hedef alması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
00:02 Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellediğini belirterek, Tel Aviv'in "soykırımla elde edemediğini müzakerelerle de alamayacağını" belirtti.