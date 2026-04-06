Dünya

Katil İsrail'den Lübnan'ın güneyine işgal saldırısı: Çok sayıda ölü var

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Rahhal, Erzun ve Ganduriyye beldelerini hedef aldı. Burç Rahhal'daki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Nebatiye kentindeki Güney Aba, Safad Battih ve Haris beldelerine de saldırılar düzenledi. Güney Aba'daki saldırıda Belediye Başkanı Muhammed Tarhini ve 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Meşgara, Suhmur, Kalaya ve Zelaya beldelerine sabahın erken saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında ise çok sayıda ev yıkıldı.

İŞTE İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

10:34 İsrail'deki sağcı koalisyon hükümetinin milletvekilleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Litani Nehri'ne kadar Lübnan'ın güneyinin tamamen işgal edilmesini istedi.

10:05 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.

02:00 Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin başkenti Beyrut'un doğusundaki Ain Saadeh bölgesinde bulunan bir apartmana düzenlenen İsrail saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

00:58 İsrail ordusunun Nebatiye kentinde bir araca düzenlediği saldırıda bir anne ve baba hayatını kaybetti, ailenin 2 çocuğu da yaralandı.

00:48 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkent Beyrut'un doğusunda bir konutu hedef alması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

00:02 Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellediğini belirterek, Tel Aviv'in "soykırımla elde edemediğini müzakerelerle de alamayacağını" belirtti.

