Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Rahhal, Erzun ve Ganduriyye beldelerini hedef aldı. Burç Rahhal'daki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Nebatiye kentindeki Güney Aba, Safad Battih ve Haris beldelerine de saldırılar düzenledi. Güney Aba'daki saldırıda Belediye Başkanı Muhammed Tarhini ve 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Meşgara, Suhmur, Kalaya ve Zelaya beldelerine sabahın erken saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında ise çok sayıda ev yıkıldı.



İŞTE İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İsrail'deki sağcı koalisyon hükümetinin milletvekilleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Litani Nehri'ne kadar Lübnan'ın güneyinin tamamen işgal edilmesini istedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin başkenti Beyrut'un doğusundaki Ain Saadeh bölgesinde bulunan bir apartmana düzenlenen İsrail saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

00:58 İsrail ordusunun Nebatiye kentinde bir araca düzenlediği saldırıda bir anne ve baba hayatını kaybetti, ailenin 2 çocuğu da yaralandı.

00:48 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkent Beyrut'un doğusunda bir konutu hedef alması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

00:02 Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellediğini belirterek, Tel Aviv'in "soykırımla elde edemediğini müzakerelerle de alamayacağını" belirtti.