Katil İsrail'den Lübnan'ın kalbine hava saldırısı: Hizbullah'ın kalesine tehdit

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Öte yandan İsrail ordusu sabah saatlerinde, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 09:23
İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi bombaladı.

Saldırının ardından hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu sabah saatlerinde, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.

İŞTE İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

01:48 Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı bir noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, 1'inin de ağır yaralandığı bildirildi.

01:29 Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana İsrail'e 1100 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

00:21 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

00:18 İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyinde işgali genişletme talimatı vermesinden ötürü "derin endişe" duyduklarını belirterek, İsrail'in Lübnan topraklarını işgale yönelik her türlü eylemden kaçınması gerektiğini bildirdi.

00:04 Sadakataşı Derneği, İsrail'in Lübnan'da yerinden ettiği çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye insani yardım ulaştırdı.

