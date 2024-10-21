Katil İsrail'den UNRWA'nın talebine ret! Çok sayıda Filistinli tehlike altında

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 381. gününde sürüyor.

UNRWA: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında kalanların çıkarılması talebimizi reddetti

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, İsrail'in katliamlar yaptığı Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında kalanların çıkarılması yönündeki taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

UNRWA Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, AA muhabirine, Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in saldırıları sebebiyle kötüye giden insani durumu anlattı.

Hamdan, "Son iki hafta boyunca, Gazze'nin kuzeyinde ve Cebaliya Mülteci Kampı'nda kuşatmanın sıkılaşmasına karşı uyarıda bulunduk. Durum daha da vahim hale geliyor. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde devam eden askeri saldırıları onbinlerce sivili büyük tehlike altında bırakıyor." dedi.

"İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırıları su dahil insanların hayatta kalmaları için gerekli temel ihtiyaçlara erişimini engelliyor." diyen Hamdan, Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki evlerinde mahsur kalan Filistinlilerin su ve yiyeceklerinin tükenmekte olduğuna dair bilgiler aldıklarını aktardı.

Hamdan, İsrail'in 18 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki üç hastaneden ikisi olan Endonezya ve El-Avde hastanelerine saldırdığını söyleyerek, "Hastanelere yönelik saldırılar, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Endonezya Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve malzeme eksikliği sebebiyle hastaların hayatını kaybettiğine dikkati çeken Hamdan, UNRWA ekiplerinin Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında kalanları çıkarma taleplerinin İsrail tarafından reddedildiği bilgisini verdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlatmıştı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılmasını, gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin, 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık İran'a büyük bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, İsrail'in katliamlar yaptığı Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında kalanların çıkarılması yönündeki taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

21 EKİM 2024 PAZARTESİ

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası görünürlüğünü artırmak ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan bayrakları ile pankartlar taşıyarak Filistin ve Lübnan'a destek veren göstericiler, saldırıların sona ermesini talep ederek, adalet ve barış çağrısında bulundu.