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Dünya

Katil İsrail'e bir misilleme daha! Birçok bölgede sirenler çaldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi. Füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 07:25 - Güncelleme:
Katil İsrail'e bir misilleme daha! Birçok bölgede sirenler çaldı
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Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren ve bölgeye yardım girişini kısıtlayarak insani krize neden olan İsrail'e Yemen'deki İran destekli Husilerden bir misilleme daha geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi.

Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilirken, Magen David Adom ambulans servisi ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

İsrail ordusunun Husilerin fırlattığı balistik füzeyi engellemeye çalıştığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

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