Katil İsrail'e huzur yok! Sirenler tam 78 bin kez çaldı

ABD/İsrail-İran savaşı 29. gününde...

İRAN'A SALDIRILAR SONRASI, MİSİLLEMELER NEDENİYLE İSRAİL'DE SİRENLER 78 BİN KEZ ÇALDI

ABD ile birlikte İran'a karşı saldırılar başlatan İsrail'de, misillemeler nedeniyle 78 bin kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail'de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu. Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da Hizbullah'ın İran'a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA'lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Sirenlerin 146 kez çaldığı Lübnan sınırındaki Misgav Am yerleşimini, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park bölgesi ile Ramat Gan'ın izlediği aktarıldı.

Misillemeler nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Holon kenti ve çevresinde ise 145 kez siren seslerinin duyulduğu aktarılan haberde, sirenlerin en sık sabah saat 10.00 civarında devreye girdiği kaydedildi. Bu zaman diliminde toplam 7 bin 122 kez siren çaldığı belirtildi.

Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için "birkaç dakikalık" süre olduğu, Hizbullah'ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece "birkaç saniye" ile sınırlı kaldığı kaydedildi.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusu, İran'ın 3 ayrı bölgesine düzenlediği hava saldırılarında askeri altyapı ve tesisleri hedef aldığını ileri sürdü.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu: Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlendi, radar sistemleri büyük zarar gördü.

Birleşik Arap Emirlikleri: Başkent Abu Dabi'ye atılan füzenin engellenmesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle üçüncü bir yangın çıktı, yaralı sayısı da 6'ya yükseldi

Yemen'deki İran destekli Husiler, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez, İsrail'e füze fırlattığını açıkladı

ABD ile İran'a karşı başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığı öne sürüldü.

Umman haber ajansı: Umman'daki Salala Limanı'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri 'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği, bir balistik füzenin imhası sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e İran tarafından yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları yapıldı.

ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı bildirildi.

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında 2'si ağır 10 ABD askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğü bildirildi.

Bahreyn, İran saldırısında hedef alınan tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın büyük bir yenilgiye uğradığını öne sürerek, "Bizimle konuşuyorlar. Şu anda konuşuyoruz. Anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

ABD-İsrail'in İran'ın kuzeyindeki Zencan eyaletine düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "savaş" sürecinde Körfez ülkelerinin kendilerine destek verdiğini, ancak NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini kaydederek, "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ile İran arasında yakında görüşmeler yapılabileceğini belirterek, "Başkan bir barış anlaşması istiyor. Ama baskı olmadan kimseyi masaya oturtamazsınız. Biz bu sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız" dedi.

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarına maruz kalan İran'ın, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesini ve güneyini hedef aldığı misillemede 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD unsurlarına düzenlediği saldırılarda Dubai'deki bir oteli kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü kez hedef alındığını belirterek, santral sahasına füze isabet ettiğini ve saldırıda herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadığını bildirdi.

00:22 Yemen'deki İran destekli Husiler, herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz'in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacaklarını açıkladı

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.