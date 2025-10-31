Katil İsrail'i köşeye sıkıştıracak gizli Gazze raporu! ABD bunu ilk kez kabul etti

Washington Post (WP) gazetesi, ABD hükümeti tarafından hazırlanan gizli bir raporda, İsrail'in Gazze'de ABD insan hakları yasalarını "yüzlerce kez" ihlal ettiği ve bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığında "birkaç yıl" süreceği ifadelerinin yer aldığını iddia etti.



Washington Post gazetesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, ABD'den yardım alan yabancı orduların insan hakları ihlallerine ilişkin gizli bir rapor hazırladı.

Rapora göre, İsrail, Gazze'de ABD insan hakları yasasını "yüzlerce kez" ihlal etme potansiyeline sahip eylemlerde bulundu. Ayrıca bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığının "birkaç yılını alacağı" belirtildi.

ABD hükümetine ait bir raporda ilk kez, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutu kabul edildi.

Ayrıca bu eylemler, insan hakları ihlali yapan yabancı askeri birliklere ABD'nin askeri veya güvenlik yardımı yapmasını yasaklayan "Leahy Yasası" kapsamına giriyor.

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Gazze'de çok fazla olay biriktiğini İsrail'in eylemlerinin hesap verebilirliği konusunda şüpheli olduklarını ifade etti.

Raporun Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmadan birkaç gün önce tamamlandığı kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.02 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Silvad beldesinde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.

00.55 Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mısır üzerinden insani yardım yüklü 20 tırı Gazze Şeridi'ne gönderdi. TDV, İsrail'in iki yıldan fazla süredir abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım kampanyasını sürdürüyor. TDV, gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinden oluşan 20 tırı başkent Kahire'de düzenlenen törenle Gazze'ye ulaştırılmak üzere el-Ariş kentine gönderdi.

00.45 Birleşmiş Milletlerin (BM) Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem, İsrail'in, Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik katliamları ve onlara çektirdiği eziyetler karşısında dünyanın duyarsızlaştığını söyledi.

00.30 İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.