  • Katil İsrail'in Gazze'de katliam: 2'si çocuk 4 Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil İsrail'in Gazze'de katliam: 2'si çocuk 4 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

15 Mart 2026 Pazar 10:36
Katil İsrail'in Gazze'de katliam: 2'si çocuk 4 Filistinli şehit oldu
AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Sevariha bölgesinde bir evi bombaladı.

Saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 658 kişi hayatını kaybederken, 1754 kişi yaralandı.

İsrail'in, ABD desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

