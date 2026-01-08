Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Şeyh Nasır bölgesinde, İsrail'e ait "quadcopter" tipi insansız hava aracının (İHA) Filistinlilerden oluşan bir grup sivilin üzerine bomba bırakması sonucu bir genç hayatını kaybetti.



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 11 yaşındaki Hemsa Nidal Huso, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde ise bir gencin açılan ateşle yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda konuşlanan İsrail güçlerinin bölgeye yoğun ateş açtığını ve hayatını kaybeden küçük çocuğun doğrudan hedef alınarak vurulduğunu aktardı.

Söz konusu ihlaller ve saldırıların, İsrail ordusunun çekildiği ve ateşkes anlaşması uyarınca "güvenli bölge" kabul edilen alanlarda yaşandığı belirtiliyor.