Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 4. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 54 kişinin cansız bedeni ile 19 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 53'ünün enkaz altından çıkarıldığı, 1 kişinin de daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle öldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 161'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 166'ya çıktı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü; hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenler olduğu ifade edildi.

Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte hastanelere 72 kişinin cansız bedenin ulaştığı, bunlardan 68'inin enkaz altından çıkarılanlar olduğu ifade edilmişti.

KATİL İSRAİL'DEN SOYKIRIMI BATI ŞERİA'YA TAŞIMA ÇABASI

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün başlattığı geniş çaplı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığına işaret eden Albanese, dünkü saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısına tepki göstererek, "Durdurulmaya zorlanmadığı takdirde, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı Gazze ile sınırlı kalmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun dün Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı geniş çaplı saldırılarda biri çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.



Askeri araçların yanı sıra iş makinalarıyla Cenin Mülteci Kampı'na giren İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor.



Dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar;

İsrail'in 15 ayı aşkın süredir saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 53'ü enkaz altından çıkarılan 54 Filistinlinin cansız bedenleri hastaneye nakledildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acil ihtiyaç duyulan insani yardımları artırmak için çalıştıklarını bildirdi.

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Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Basal: "Gazze'nin kuzeyi toplu mezarlığa dönüştü"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırıların, Gazze'deki "kırılgan ateşkes" anlaşmasını tehdit ettiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'ndaki mahalleleri zorla boşalttığını, doktorları ise gözaltını aldığını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın idaresinin Filistin yönetimine bırakılması yönünde anlaşma sağlandığı iddiasının doğru olmadığını belirterek, İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'in denetimi ve onayı olmadan kimsenin geçişine izin verilmediğini duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başladığı ve 15 aydan fazla süren Gazze Şeridi'ndeki saldırıları, geride devasa bir tahribat bıraktı.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na dönen Filistinliler, büyük bir yıkımla karşılaştı.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin 4. gününde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinlilere, Dünya Gıda Programı tarafından gönderilen yardım kolileri dağıtıldı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakılan 90 Filistinliden biri olan Büşra et-Tavil, İsrail askerlerinin düzenlediği baskın ve gözaltı sırasında başörtüsünü takmasına izin verilmediğini ve 14 saat boyunca bu şekilde bekletildiğini söyledi.

İsrail, Mısır ile Refah Sınır Kapısı'nın idaresinin "Filistin yönetimine bırakılması" yönünde anlaştığı iddialarını yalanladı.

Katar'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki kontrol noktalarında prosedürleri sıkılaştırdı. İsrail güçleri, El Halil kentindeki kontrol noktalarını artırdı. Kısıtlamalar nedeniyle kentin giriş çıkışlarında uzun araç kuyruğu oluştu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampında dün başlattığı saldırılarını bugün de sürdürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere zarar gelmemesi için şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Katar'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

Avustralya'da 7 Ekim 2023'ten beri her pazar günü Filistin'e destek gösterileri düzenleyen eylemciler, hükümetin gösterilerin durması çağrılarına uymayacaklarını duyurdu.

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmeyeceğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırılmak istenen Filistinli bir kadın, İsrail askerlerinin kontrol noktasındaki engeli nedeniyle hastaneye ulaşamadığı için hayatını kaybetti.

Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırılar karşısında verilen doğal bir yanıt olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) okuyan Filistinli öğrenciler, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladı.

Yahudi soykırımından (Holokost) kurtulan 87 yaşındaki Stephen Kapos, kızı Adrea Kapos ve torunu Isla Kapos, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması ve soykırımdan sorumlu olanların uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.

İsrail ile Hamas arasında ateşkese varılmasının ardından ateşkesin üçüncü günü olan 21 Ocak'ta 897 insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne giriş yaptığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, durdurulmaması halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı işgal altındaki Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde, yanında çocukları ve eşiyle birlikte aracıyla seyir halindeki bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Şuafat Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi, üzerine ateş açarak yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Belediyesinin Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, İsrail ordusunun yeni bir askeri saldırı başlatması sonucu, Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini söyledi.

01:14 İngiltere'de hukukçular, geçen hafta sonu Londra Metropolitan Polisinin Filistin'le dayanışma eylemini engellemeye çalışması nedeniyle polislik faaliyetleri hakkında bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Hamas yetkililerinden Basim Naim, Hamas'ın Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli grupların uzlaşısıyla bir "teknokrat hükümeti" kurmayı hedeflediğini duyurdu.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın, Filistin tarafında yapılacak tadilat ve düzenlemenin ardından birkaç gün içinde açılacağı belirtildi.

00:18 Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, İsrail'in uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yüzde 80'inin yıkıldığını ve 300 binden fazla Filistinlinin evsiz kaldığını belirtti.