Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 535'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 40 ölü ve 125 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 436 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 450 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 436 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 450 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 535'e, yaralıların sayısının da 118 bin 491'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 8'i kadın olmak üzere 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde sadece 3 günlük yakıt kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik "tam ablukasının" 9. haftasına girmesiyle, bölgede "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri yüzbaşı, 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu.

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha yönetimi hakkında yaptığı açıklamaları "tahrik edici ve siyasi ahlaktan yoksun" olarak nitelendirdi.

İran, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) gemisine Malta açıklarında yapılan saldırıyı kınadı.

İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin, gördükleri kötü muamele, işkence ve tıbbi ihmal sebebiyle yavaş yavaş öldüğü belirtildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla iki gösteri düzenlendi.