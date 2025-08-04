Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 60 bini aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 94 ölü ve 439 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 440 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 37 bin 986 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1516 kişi öldürüldü, 10 bin 67 kişi yaralandı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 93'ü çocuk olmak üzere 180'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 933'e, yaralıların sayısının 150 bin 27'ye ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne sınırlı insani yardım girişine izin vermesinin, yeni bir askeri saldırı için zemin hazırlamak amacı taşıdığını yazdı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hükümetinin Filistin devletini tanıması durumunda ABD ile ilişkilerinin karmaşık hale gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Biz egemen bir ulusuz. Avustralya, kararlarını egemen bir ulus olarak almaktadır." dedi.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 13 Demokrat üyesi, Filistin Devleti'ni tanıması için Donald Trump yönetimine mektup yazdı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sözde insani yardım dağıtım noktasında elinde küçük poşetlerle ABD'li bir görevlinin elini öperken görüntülenen "Amir" olarak bilinen Abdurrahim el-Ceraba'nın annesi, oğlunu ölü ya da diri bulmak istediğini söyledi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak 60 bin 933'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde Guillain-Barre Sendromlu (bir tür felç) ikisi çocuk 3 Filistinli yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık nedeniyle vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybeden 9 yaşındaki Meryem Devvas yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinli bedevilere ait 8 yapıyı yıktığı belirtildi.

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları genişletme planıyla ülkeyi felakete sürüklediğini belirtti.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in kısıtlayıcı politikaları nedeniyle son 8 günde sadece 674 yardım tırının bölgeye giriş yapabildiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin yüzde 30'undan fazlasının çocuk olduğu bildirildi.

Atina Belediye Başkanı Haris Dukas, İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz'ın başkente yönelik "antisemitik" eleştirilerini "Sivilleri öldürenlerden, yemek sırasında çocukları öldürenlerden, her gün bomba, açlık ve susuzlukla Gazze'de onlarca insanı öldürenlerden demokrasi dersi almayız." şeklinde cevapladı.

Hamas'ın, İsrail ablukası nedeniyle insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'ne günde 250 tır insani yardım girişinin sağlanmasını talep ettiği ileri sürüldü.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin Şeyh Acclin Mahallesi'nde Filistinli yerinden edilmiş sivillerin çadırlarının bulunduğu alanı hedef almasının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Meryem Duvvas, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlike altında. İsrail'in kapalı tuttuğu sınır kapıları ve uyguladığı abluka, gıda ve ilaç girişini engelleyerek Gazze'deki çocukları ölümcül bir açlık krizine sürüklüyor.

Gazze Şeridi'nde insani yardım girişini kısıtlayan İsrail ablukası ve sürdürülen aç bırakma politikası, en çok bebeklerin yaşamını tehdit ediyor. Açlık ve yetersiz beslenme ile mücadele eden binlerce çocuktan biri olan 7 aylık Hasan Ahmed Felfel, Gazze'deki Abdulaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi'nde kısıtlı imkânlarla tedavi görüyor. Yetersiz beslenme nedeniyle sağlık durumu her geçen gün kötüleşen Felfel, ölüm riskiyle karşı karşıya.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 93'ü çocuk olmak üzere 180'e çıktığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 4'ü insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Abasan bölgesinden zorla göç ettirilen 58 yaşındaki eski müezzin Selim İbrahim Asfur, İsrail ablukası nedeniyle ciddi derecede yetersiz beslenme yaşıyor. Herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan Asfur'un kilosu, yeterli gıdaya erişemediği için 70'ten 40 kilograma düştü. Altı kişilik ailesiyle birlikte Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki bir çadırda yaşayan Asfur'un sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte evinden göç etmek zorunda kalan 5 aylık Filistinli bebek Abdülkerim Sobh, bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Annesi, süt ve temel gıdalara ulaşamadığı için bebeğini yalnızca suyla beslemek zorunda kalıyor. Şiddetli yetersiz beslenme yaşayan Sobh, hayati tehlikeyle karşı karşıya.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde gıda ve tıbbi malzeme sağlayan insani yardım kuruluşlarına 20 milyon Avustralya doları (13 milyon ABD doları) bağış yapıldığı bildirildi.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, kuzeydeki Zikim bölgesinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için Gazze kentindeki El Şifa Hastanesi morgu önünde toplu veda töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletindeki Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını soykırım olarak görmediğini belirterek, "Onlar savaş halindeler" dedi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği saldırıda, 33 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yaşanan açlık krizine işaret ederek, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yiyecek sağlamasını istediğini belirtti.

06.54 Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Brooklyn'deki Grand Army Plaza'da Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen gösteride, aralarında New York Eyalet Meclisi Üyesi Marcela Mitaynes'in de bulunduğu çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda kişi alandan uzaklaştırıldı.

01.46 Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirlerin yerlerini bulup öldürmede başarısız kalmasının ardından onları aç bırakarak esir sorununu sona erdirmeye çalıştığını bildirdi.

01.35 İsrail güvenlik kabinesinin, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 22 aydır süren saldırıların genişletilmesi ve ateşkes müzakerelerinin geleceği hakkında bu hafta bir karar vereceği öne sürüldü.

01.16 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tüm Filistinliler için insani koridorlar açılması" şartıyla İsrailli esirlere yiyecek ve ilaç ulaştırılması yönünde Kızılhaç'tan gelecek her türlü talebe yanıt vermeye hazır olduklarını duyurdu.

00.45 Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulmasının ve bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının, acil bir zorunluluk olduğunu belirtti.

00.30 Tel Aviv yönetiminin, Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili uzun süre "soykırım" ifadesini kullanmayan İsrailli ünlü yazar David Grossman, "gördüklerimden sonra sessiz kalamazdım" diyerek pozisyonunu değiştirdiğini açıkladı.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk, 175 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.