Katil İsrail'in saldırılarında son 14 günde 502 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 403. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA SON 14 GÜNDE 502 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 14 günde 502 kişi şehit oldu, 1566 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 403 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 5 ayrı katliamda 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 147 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 14 günde 502 kişi hayatını kaybetti, 1566 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 665'e, yaralı sayısı da 103 bin 76'ya yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

17:35 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli şehit oldu.

Katar ve Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 14 günde 502 kişi şehit oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyine BM'nin erişiminin engellendiğini ve 1 aydan uzun süredir UNRWA'dan hiçbir yetkilinin bu bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

Hamas, Arap dünyası ve İslam ülkelerinden, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı saldırılar ve soykırımın durdurulması için daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

İsrail, ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardıma izin vermesi taleplerini karşılamadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve Afrika Birliği, Filistin davasının desteklenmesine yönelik üçlü işbirliği mekanizmasının kurulmasına ilişkin belgeyi imzaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 12 binden fazla öğrenci hayatını kaybetti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 10 İsrail askerine kurulan pusuda ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu

12:01 İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21 kişi öldü

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan yüzlerce kişiyi "silah zoruyla" göç ettirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini yeniden gündeme getirmek istediği öne sürüldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistin direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalar sırasında 4 askerinin öldüğünü açıkladı

02:20 İngiltere'de Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) önünde İsrail yanlılarının protestosuna karşı Filistin destekçisi Yahudi öğrenciler, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye destek gösterisi düzenledi

00:26 Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi

00:01 İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir yeri vurması sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.