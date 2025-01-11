Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 46 bin 537'ye yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 463. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 463 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 46 BİN 537'YE YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 463 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, toplam ölü sayısına ihbar ve kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından öldüklerine dair işlemleri tamamlanan ve onaylanan 499 kişinin eklendiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının da 109 bin 571'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana attığı binlerce patlamamış mühimmat olduğu bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram'ın şubat ayında görevden ayrılmak için istifa mektubu verdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail'in 16 ayı aşkın süredir devam eden soykırımı nedeniyle naylon ve kumaştan yapılmış çadırlarda zorlu yaşam koşullarında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

İsrail'in 463 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 537'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'nın Filistinli mültecilerin kimliğinin ve tarihinin koruyucusu olduğunu belirtti.

İsrail ordusu tarafından 8 ay alıkonulduktan sonra 10 Ocak'ta serbest bırakılan Filistinli genç Hazim Alvan, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ev ve binalara düzenlediği saldırılarda alıkoyduğu Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve 7 Ekim 2023'ten bu yana devam saldırıları nedeniyle onlarca itfaiye ve kurtarma aracı kullanılamaz hale geldi.

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinde iki eve düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

05:25 Filistinli basın kuruluşları, Anadolu Ajansının (AA) serbest kameramanı Said Ebu Nebhan'ın öldürülmesini kınadı.

02:31 Fas'ın 56 kentinde, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarını kınamak amacıyla 115 protesto düzenlendi.

01:55 Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde Filistinli çiftçilere saldırarak zeytin ağaçlarını kesti.

01:20 ABD Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansının (AA) serbest kameramanı Said Ebu Nebhan ve diğer birçok gazetecinin Gazze'de İsrail askerlerince öldürülmesi konusunda "derin endişe duyduklarını" bildirdi.

00:22 Filistin İletişim Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle iletişim hizmetlerinin kesileceği uyarısında bulundu.

00:10 Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) eski Başkanı Piotr Hofmanski, Polonya'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılması halinde UCM'nin kararına aykırı şekilde tutuklamama yönündeki tutumunu eleştirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli şehit oldu, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.