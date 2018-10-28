Katil İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli çocuk şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'de yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 3 Filistinli çocuğun şehit olduğunu belirtti. Kudra, şehitlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.