Katil İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli çocuk şehit oldu
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli çocuğun şehit olduğu bildirildi.
- İHA
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'de yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 3 Filistinli çocuğun şehit olduğunu belirtti. Kudra, şehitlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.