İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen müzakerelerin sonucu belirsizliğini korurken İran-İsrail ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail benim liderliğim altında İran'ın terör rejimine ve onun vekillerine karşı mücadeleye devam edecektir" dedi.

İsrail Başbakanı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelere ve Lübnan ile gelecek hafta Salı günü ABD'nin başkenti Washington DC'de İsrail-Lübnan ve ABD arasında gerçekleştirilmesi beklenen temaslara değinmedi.