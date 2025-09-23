İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

Katil Netanyahu ülkelerin Filistin kararını hazmedemedi! Batı Şeria'nın dünya ile bağını kesti

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin devletinin tanınmasına tepki olarak işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ülke dışına çıkabilmesinin tek yolu olan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'nı yarın ikinci bir emre kadar kapatma talimatı verdi.

23 Eylül 2025 Salı 15:41
Katil Netanyahu ülkelerin Filistin kararını hazmedemedi! Batı Şeria'nın dünya ile bağını kesti
İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh haberinde, Netanyahu'nun talimatının çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanımasına tepki olarak verildiği yorumunda bulundu.

Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e açılan ve İsrail işgali altında olan Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nı bir sonraki duyuruya kadar insan ve mal geçişine tamamen kapatma talimatı verdiği belirtildi.

Filistin Yönetimi'nin üst düzey yetkililerinin de Ürdün'e geçmek için kullandığı sınır geçişi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olarak dikkati çekiyor.

İsrail'in sınır kapısında keyfi uygulamalarla yoğunluğa ve geçişlerde sorunlar yaşanmasına neden olması Filistin Yönetimi tarafından sürekli eleştiriliyor.

Sınır geçişi, geçen hafta 2 İsrail askerinin öldüğü saldırının ardından geçişlere kapatılmış, daha sonra tekrar açılmıştı.

