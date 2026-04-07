Katil Netanyahu'dan Trump'a ateşkes engeli: Büyük riskler taşıyor

Soykırımcı İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenledikleri saldırıların ardından başlayan savaş 39. gününde karşılıklı misillemeler ve saldırı tehditleriyle devam ediyor.

İsrail-ABD hattında İran meselesi yeni bir boyut kazandı. soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran yönetimiyle ateşkes yapılmaması yönünde açık bir talepte bulunduğu iddia edildi. İran'a tanınan sürenin uzatılmasıyla birlikte bölgedeki diplomatik trafik yoğunlaştı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN TRUMP'A KRİTİK UYARI: ATEŞKES BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, soykırımcı Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının "büyük riskler taşıdığını" söylediği iddia edildi.

TRUMP'IN İRAN'A CEVABI: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU TESLİM EDİN

Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump soykırımcı Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran'la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.

48 SAATLİK SÜRE 8 NİSAN'A UZATILDI

ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanışmış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, söz konusu İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu askerlerin bazılarının görevlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezindeki başkent Tel Aviv ve çevresi ile güneyindeki Eilat kentini hedef aldığı misillemesinde füze parçaları 5 noktaya isabet etti.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in saldırılarında 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezinin hasar gördüğünü bildirdi.

ABD'nin Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton, Arkansas eyaletine bağlı 142. Topçu Tugayı personelinin, Orta Doğu'ya konuşlanmak üzere yola çıktığını bildirdi.

İsrail ordusu, saldırı imasında bulunarak İran halkına ülke genelinde saat 21.00'e (TSİ 19.30) kadar trenlerden uzak durmaları uyarısı yaptı.

ABD-İsrail'in, İran'ın Tahran eyaletine bağlı Perdis ilçesindeki yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, "Pakistan'ın savaşı durdurma çabaları çerçevesinde gösterdiği olumlu girişimlerin kritik aşamaya yaklaştığını" söyledi.

İngiltere merkezli The Times gazetesi, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olarak Kum şehrinde tedavi gördüğü ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamadığı iddiasını gündeme taşıdı.

Suudi Arabistan, ülkeyi hedef alan 18 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarında bir sinagogun bulunduğu sivil yerleşim biriminin hedef alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan ve Bahreyn'i birbirine bağlayan 25 kilometrelik Kral Fehd Köprüsü'ndeki trafiğin tedbir amaçlı durdurulduğu belirtildi.

İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri, ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacağını söyledi.

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef oldu.

İsrail ordusu, İran'ın yaklaşık 12 saatlik aradan sonra gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı nedeniyle ülkenin güneyinde sirenlerin çaldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, saldırının herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, İran'da Tahran başta olmak üzere farklı bölgeleri hedef alan yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. İran basını ise, Tahran ve Karaj şehirlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, ülkesindeki elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısında bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının terörizmi doğrudan teşvik niteliği taşıdığını belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 11 balistik füzenin engellendiğini, bunlardan kopan bazı parçaların enerji tesisleri yakına düştüğünü bildirdi.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Rusya'nın İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait hedeflerin listesini verdiği iddia edildi.

İsrail'de İran adına casusluk yapmak ve stratejik öneme sahip yerlerin fotoğraflarını çekmek suçlamasıyla 4 askerin gözaltına alındığı öne sürüldü.

İsrail ile ABD ordularının İran'da sivil altyapıya yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yaptığı ileri sürüldü.

İsrail yönetiminin, ABD ile İran arasında olası müzakerelerin başarısız olması senaryosuna yönelik, İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı iddia edildi.

00.44 ABD medyası, Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığını bildirdi.

23.59 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.

23.57 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik 52 roket ve İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

23.46 Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin İran kaynaklı 16 füze ve 46 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

23.26 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ancak verdiği sürede bir anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak ülkenin sivil altyapısını çökerteceğini belirtti.