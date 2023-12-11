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Dünya

Katil Netanyahu'nun oğlundan alçak PKK/YPG propagandası!

Soykırımcı Netanyahu, Gazze'de binlerce masum Filistinliyi katlederken oğlu Yair Netanyahu, terör örgütü PKK/YPG sözcülüğüne soyundu. Örgütün paçavrasını paylaşan Netanyahu, 'özgürlük' naraları attı.

11 Aralık 2023 Pazartesi 08:17 - Güncelleme:
Katil Netanyahu'nun oğlundan alçak PKK/YPG propagandası!
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Gazze'yi abluka altına alan işgalci İsrail, bölgede yoğun bombardımanlarına devam ediyor. Geçici ateşkes sonrası saldırılarını artıracağını vurgulayan siyonist Netanyahu, ABD ve AB eteklerine sığınarak savaş suçu işliyor.

Pek çok ülkeden gelen kalıcı ateşkes çağrılarına kulak asmadığı gibi Arz-ı Mev'ud hayali ile gözünü Türkiye topraklarına dikti.

Katil'in oğlu Yair Netanyahu ise bunu tasdikler nitelikte skandal bir paylaşıma imza attı. Yair, sosyal medya hesabından paylaştığı paçavra ile terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptı.

PKK'nın sözcülüğüne soyunan Netanyahu, örgütün paçavrasını "Free Kurdistan" diyerek paylaştı.

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