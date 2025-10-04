İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil Netanyahu'ya dost darbesi: Trump'ın açıklaması arayı bozdu
Dünya

Katil Netanyahu'ya dost darbesi: Trump'ın açıklaması arayı bozdu

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın Gazze'deki ateşkes planına dair verdiği cevaba ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya hazırlıksız yakalandığı bildirildi.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 01:51 - Güncelleme:
Katil Netanyahu'ya dost darbesi: Trump'ın açıklaması arayı bozdu
ABONE OL

Amerikan Axios sitesinde Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, ismini paylaşmak istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırarak Netanyahu'nun şaşkın olduğunu söyledi.

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın cevabı ve Trump'ın bu cevaba ilişkin yaptığı açıklama arasında geçen sürede yaptığı istişarelerde, Hamas'ın cevabını Trump'ın planının reddi olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Buna karşın istişarelere katılan İsrailli yetkililerin Hamas'ın yanıtını anlaşmaya varılmasına yol açıcı "olumlu bir tepki" olarak gördüğü aktarıldı.

Netanyahu'nun, Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamayı ABD ile koordinasyon içinde yapmayı düşünürken gelen Trump'ın açıklamasına şaşırdığı belirtildi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da Hamas'ın yanıtına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas'ın ardından işgalci İsrail'e seslendi "Derhal bombalamayı durdur"

Soykırımcı trol ordusu deşifre oldu Paylaşımlara milyonlar saçmış

Müzakere kapısı aralanıyor... Hamas, Trump'a şartını iletti

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.