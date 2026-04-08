İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5464
  • EURO
    52,0707
  • ALTIN
    6864.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Katil Netanyahu'ya ''siyasi felaket'' çıkışı... ''İsrail masada bile yoktu''
Dünya

Katil Netanyahu'ya ''siyasi felaket'' çıkışı... ''İsrail masada bile yoktu''

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, ABD-İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Başbakan Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi. Lapid, İsrail'in ulusal güvenliğini ilgilendiren kritik kararlarda masada bile yer almadığını söyleyerek Netanyahu'nun kibir ve sorumsuzluğunun yol açtığı stratejik zararların onarılmasının yıllar alacağını vurguladı.

IHA8 Nisan 2026 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD ile İran arasında sağlanan 15 günlük ateşkes, İsrail siyasetinde büyük bir depreme yol açtı. Muhalefet lideri Yair Lapid, ateşkes sürecinde İsrail'in tamamen devre dışı bırakıldığını ileri sürerek Başbakan Netanyahu'ya yönelik en sert eleştirilerinden birini dile getirdi.

LAPİD'DEN NETANYAHU'YA TARİHİ FELAKET SUÇLAMASI

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, ABD-İran arasında ateşkese varılmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yüklenerek, "Tarihimizde böyle bir siyasi felaket yaşanmamıştı. İsrail, ulusal güvenliğimizin temelini oluşturan kararlar alınırken masada bile yer almadı" dedi.

İran'ın 10 maddelik teklifi ortaya çıktı

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, ABD-İran arasında ateşkese varılmasına ilişkin açıklama yaptı. Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki göstererek, "Tarihimizde böyle bir siyasi felaket yaşanmamıştı. İsrail, ulusal güvenliğimizin temelini oluşturan kararlar alınırken masada bile yer almadı. Ordu, kendisinden istenen her şeyi yaptı, halk inanılmaz bir direnç sergiledi, ama Netanyahu siyasi olarak başarısız oldu, stratejik olarak başarısız oldu, kendi koyduğu hiçbir hedefe ulaşamadı. Netanyahu'nun kibir, sorumsuzluk ve stratejik planlama eksikliği yüzünden yol açtığı siyasi ve stratejik zararları onarmak yıllarımızı alacak" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İsrail'e soğuk duş

ABD VE İSRAİL'İN ORTAK SALDIRILARI SONRASI 15 GÜNLÜK ATEŞKES

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak saldırılara başlamıştı. Savaşın 40'ıncı gününde ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkes üzere anlaşma sağlanmıştı. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de ateşkesi kabul ettiğini belirtmişti.

  • Yair Lapid
  • Netanyahu
  • ABD-İran ateşkesi
  • siyasi felaket
  • masa

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.