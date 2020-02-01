'Katil robotlar' Alman meclisinde! Koalisyon engelledi

star.com.tr 01.02.2020 13:02 - Güncelleme: 01.02.2020 13:02

Cuma günü Yeşiller partisinin Federal Meclis'e getirdiği 'insansız silahlara küresel bir yasak getirilmesi' yönündeki çalışmalar kapsamında, Almanya'nın tamamen otonom silah sistemlerini üretmemesini sağlayacak bir kanun teklifi getirdi.

Yeşillerin "katil robotlar" olarak andığı otonom sistemlerin üretilmemesine yönelik teklif, Muhafazakar Hıristiyan Demokratlar (CDU) ve destekçisi Bavyera Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) tarafından engellendi.

Böylelikle Merkel'in koalisyonunun parlamentodaki çoğunluğu tarafından, sol muhalefetin ölümcül silah sistemleri geliştirmeye son verilmesi teklifi boşa çıkarıldı.

ASKERİ ALANDA YAPAY ZEKAYA AÇIĞIZ

Koalisyonun muhafazakar destekçileri, mevcut uluslararası yasaları desteklemek istediklerini, ancak askeri alanda yapay zeka kullanımına açık olduklarını belirtiyor.

Şansölyenin koalisyonunun üyeleri olan merkez soldaki Sosyal Demokratlar da (SPD) özerk silahlara karşı olduklarını, ancak aceleci kararlar vermek istemediklerini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl, Nobel Barış Ödülü sahibi Jody Williams, tamamen otonom silahların sadece üç ila dört yıl içinde kullanılmaya başlanacağı konusunda uyardı ve Berlin'i, gelişimlerini önlemek için uluslararası bir kampanya yürütmeye çağırdı.

O tarihte, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas küresel bir yasaktan ziyade bağlayıcılığı olmayan bir bildiri çağrısında bulundu.

Görünen o ki, ülkenin savunma endüstrisi otonom sistemle çalışan yeni silahlar çıkarırsa, Almanya “katil robotlar” konusunda giderek artan bir tartışmanın merkezinde olacak.

