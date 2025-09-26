İSTANBUL 23°C / 16°C
  Katilin kulaklarını çınlattı… Trump "artık yeter" diyerek seslendi: Netanyahu'ya izin vermeyeceğim
Dünya

Katilin kulaklarını çınlattı… Trump “artık yeter” diyerek seslendi: Netanyahu'ya izin vermeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. 'Verimli ve güzel geçti' dediği toplantı neticesinde Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme niyetine karşı çıktığını belirterek “Buna izin vermeyeceğim. Artık durma zamanı” dedi.

26 Eylül 2025 Cuma 00:40
Katilin kulaklarını çınlattı… Trump “artık yeter” diyerek seslendi: Netanyahu'ya izin vermeyeceğim
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtlarken işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili açıklama yaptı.

"NETANYAHU'YA İZİN VERMEYECEĞİM ARTIK YETER"

Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü anımsatarak, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını söyledi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı." ifadelerini kullandı.

