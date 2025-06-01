Katiller ordusu, Gazze'de yardım dağıtım noktalarına ateş açtı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Refah'ın Mevasi bölgesinde insani yardım dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan sivillere zırhlı araçlardan doğrudan ateş açtı.

Saldırıda en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi 150 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan Netzarim Koridoru çevresinde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, yardım almak üzere toplanan sivilleri hedef aldı.

Bu saldırıda da ilk belirlemelere göre, en az 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 26 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini duyurdu.

Filistinli yetkililer, Netzarim ve Refah bölgelerindeki yardım noktalarının "insani yardım" adı altında ölüm tuzaklarına dönüştüğünü, İsrail'in sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguluyor. Son haftalarda bu bölgelerde benzer saldırılar sık sık yaşanıyor.

Filistin sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, uluslararası topluma harekete geçmesi ve güvenli insani koridorların açılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: İSRAİL-ABD GÜDÜMLÜ YARDIMLAR ÖLÜM TUZAĞINA DÖNÜŞTÜ

Son saldırıyla, bir haftadan kısa sürede yardım dağıtım noktalarında öldürülen sivillerin sayısının 39'a, yaralıların sayısı ise 220'ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, söz konusu yardım noktalarının, İsrail ordusunun kontrolünde bir Amerikan-İsrail şirketi tarafından yönetildiği ve sivil halkın buralara yardım alma umuduyla toplandığı belirtildi.

- SİVİLLERİN TOPLUCA HEDEF ALINDIĞI ÖLÜM TUZAKLARI

Açıklamada, sözde insani yardım amaçlı kurulan bu alanların birer "insani yardım merkezi değil, sivillerin topluca hedef alındığı ölüm tuzakları" olduğu vurgulandı.

"İşgalci İsrail'in yardımı bir savaş aracına çevirdiğini ve sivilleri bu sayede topluca cezalandırma taktiği izlediği" aktarılan açıklamada, bu uygulamaların ABD tarafından desteklendiği ve Washington yönetiminin de işlenen suçlarda sorumluluk taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, görgü tanıkları, sahadaki gazeteciler ve uluslararası raporlarla birlikte değerlendirildiğinde, yardım bölgelerinde yaşananların sistematik "bir yok etme" planının parçası olduğu ifade edildi.

İnsanların önce aç bırakıldığı, ardından da yardım bahanesiyle belirli alanlara toplanarak hedef haline getirildiği belirtilen açıklamada, "Bu durumun, 1948 tarihli Soykırım Suçlarının Önlenmesi Sözleşmesi uyarınca açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suçtur." denildi.

Gazze'deki yetkililer, İsrail ve ABD'yi bu saldırılardan sorumlu tutarken, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne, resmi geçiş noktalarının açılması, gerçek insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması, İsrail denetimi dışında bağımsız, insani yardım mekanizması kurulması ve saldırılarla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatılması talep edildi.

İsrail'in kurduğu ve "güvenli olduğunu iddia ettiği bölge ve insani koridor" modelinin başarısız, tehlikeli ve kasıtlı olarak sivilleri hedef alan bir yapı olduğunun altı çizilerek, Arap ve İslam ülkeleri başta, tüm uluslararası kamuoyuna Gazze'deki halkı kurtarmak için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Gündüz vakti, kameraların önünde gerçekleşen katliamlar tüm dünyanın gözleri önünde işleniyor. Bu suçlara karşı sessiz kalmak, işlenen katliamlara ortak olmaktır." denildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik iki ayrı noktada düzenlediği saldırılarda, en az 31 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, Refah kentinde insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerini "siviller için toplu ölüm alanlarına" dönüştürdüğünü duyurdu

Gazze'deki Ambulans ve Acil Servis Müdürü Faris Afane, İsrail ordusunun Refah kentinde yardım almaya çalışan sivillere yönelik saldırısında yaralananlara ulaşmalarının engellendiğini söyledi

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin batısında, insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir yardım dağıtım noktasına ateş açtı. En az 26 Filistinli şehit oldu

03:45 İsrail'in 24 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği ve 9 çocuğunun ölümüne neden olan hava saldırısında yaralanan baba Hamdi en-Neccar da hayatını kaybetti

03:33 Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli bir kişinin babası, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi

02:16 Filistin, İsrail'in Arap ülkelerinin bakanlarını işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine hava yoluyla girişini engellemesini, Tel Aviv'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine karşı "açık bir ihlal" olarak değerlendirdi

01:08 Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese yanaşmayan İsrail, ABD Bakanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taraflara sunduğu ateşkes önerisine Hamas'ın cevabının "kabul edilemez" olduğunu öne sürdü

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