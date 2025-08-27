Katiller ordusu sivillerin kaldığı çadırlara saldırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırlar ve evleri hedef aldı.

Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bir evin vurulduğu saldırıda 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında yer alan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın hedef alındığı saldırıda ise 9 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Kadisiyye Mülteci Kampı'nda bulunan çadırları da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalandığı saldırıda aralarında bir çocuk ile bir genç kızın bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu 11 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar kapsamında robot patlayıcılar, topçu atışlarıyla evleri havaya uçurmaya, bölgedekileri zorla yerinden etmeye devam ediyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Kamuoyunda İsrail destekçisi olarak tanınan şirketler, boykotların etkisiyle borsada değer kaybı yaşarken, yıllık raporlarında "boykot" kelimesine yer vererek, yaşanan ekonomik baskının ve kamuoyu tepkisinin kurumsal hafızalarına nasıl yansıdığını da gözler önüne seriyor.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 119'u çocuk, 313'e yükseldi

10:18 İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

09:24 Aralarında ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un mevcut ve eski çalışanlarının da bulunduğu bir grup, İsrail ordusuyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde eylem yaptı.

09:13 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağı geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.

04:07 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasını engellemeye" devam edeceklerini belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına destek verdi.

03:44 Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in Nasır Hastanesine dair açıklamalarını "yanıltıcı" olarak nitelendirdi ve bunu "katliamı örtbas etme girişimi" olarak tanımladı.

01:10 Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'deki durumu gerektiği şekilde ele alamadığını ve bunun sorumlusunun da ABD'nin bu konudaki girişimleri engellemesi olduğunu belirtti.

01:05 Yunanistan'da Atina Günlük Gazetecileri Birliği (ESHEA), Gazze'deki basın mensuplarının güvenliğinin sağlanması için Yunanistan'ın uluslararası inisiyatifleri desteklemesini istedi.

00:03 İsrail güvenlik kabinesinin gerçekleştirdiği toplantıda ateşkes ve esir takası anlaşmasının ele alınmadığı belirtildi.