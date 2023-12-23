Katliam kabinesi birbirine düştü

Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla sivilin kanı ellerine bulaşan İsrail'in Savaş Kabinesi'ndeki çatlak büyüyor. Dünyadan "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalılar" sesleri yükseldikçe İsrailli yöneticiler birbirine giriyor

İşgalci İsrail yönetiminde çatlaklar büyüyor. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yaşanan katliamların emrini veren isimler birbirine giriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi, son günlerde ABD ve Batı'nın desteğini arkalarında eskisi kadar göremiyor. Ayrıca başta Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olmak üzere dünyanın dört bir yanında İsrailli yönetici ve askerlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları için girişimler artıyor. Çıkmaza giren İsrail'in Savaş Kabinesi'nde de her geçen gün anlaşmazlıklar büyüyor.

'DAĞITALIM' ÇIKIŞI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Savaş Kabinesi'ni dağıtmak istediği ortaya çıktı. İsrail basınına göre Gazzelilere soykırımı savunan Ben-Gvir, saldırıların azaltılma ihtimaline karşı çıkarak bu çıkışı yaptı. Buna ek olarak Netanyahu liderliğindeki iktidardaki sağcılar ile ordu arasındaki Menfaatlerin Buluşması İttifakı'nda da çatlaklar başgösteriyor. İsrail ordusunun üst düzey isimleri "Hamas'ı yok etmek" yerine "Hamas'ın savaşma becerisine darbe vurmaktan" söz etmeye başladı.

"İSRAİL'İ ÇÖKERTEBİLİR"

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "Hamas'ı bitirmek" söylemi ile başlatmıştı. Middle East Eye sitesinde David Hearst imzalı analizde ise "Netanyahu, Hamas'ı yıkmak istiyordu ama bu saldırılar İsrail'i çökertebilir. Gazze saldırları İsrail adına büyük bir yanlış hesaplama oldu. Ahlaki ve askeri bir felaket içindeler. Bunun yanı sıra Arap dünyasında direniş körükleniyor ve İsrail'e öfke közleri yeniden alevleniyor" yorumu yapıldı.

CNN: HAMAS'A DESTEK ARTIYOR

ABD merkezli CNN International, ABD Başkanı Joe Biden'a sunulan bir istihbarat raporuna göre Hamas'a destek son iki aydır sadece Filistin topraklarında değil dünya genelinde artmaya başladığını açıkladı. İsrail'in acımasızca yürüttüğü katliamlar nedeniyle sosyal ağlarda çok sayıda kişinin Hamas'ı desteklemeye başladığı kaydedildi.