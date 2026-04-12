İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katliam şebekesinden 'açlık' silahı: Temel gıda erişimlerini engellediler
Katliam şebekesinden 'açlık' silahı: Temel gıda erişimlerini engellediler

Soykırımcı İsrail, Gazze'de silahla yapamadığını açlıkla yapmaya çalışıyor! Hamas, işgal yönetiminin insani yardımları kısıtlayarak sistematik bir 'aç bırakma politikası' yürüttüğünü ve ateşkes şartlarını açıkça çiğnediğini duyurdu. Gazze'de un ve temel gıdaya erişimi engelleyen katliam şebekesi, halkı yoksulluk ve açlık kıskacına alırken; can kaybı 72 bin 328'e ulaştı.

12 Nisan 2026 Pazar 12:13
ABONE OL

Hamas, İsrail'in Gazze'de insani yardım girişlerini kısıtlayarak "sistematik bir aç bırakma politikası" uyguladığını ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yaptığı açıklamada, İsrail'in özellikle un ve temel gıda yardımlarının girişini geniş ölçüde kısıtlayarak Gazze'de yeniden "aç bırakma stratejisi" yürüttüğünü ifade etti.

Kasım, bu uygulamaların Gazze Şeridi'nde ekmek fiyatlarının sürekli artmasına ve derinleşen yoksulluk koşullarına yol açtığını belirtti.

İsrail'in insani yardım girişlerini engelleyerek ateşkes anlaşmasını açık şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Kasım, anlaşmada belirlenen yardım miktarlarının yalnızca yaklaşık üçte birinin girişine izin verildiğini ifade etti.

İSRAİL ANLAŞMAYA UYMUYOR

Hamas Sözcüsü Kasım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve ateşkes yükümlülüklerine uymadığını da belirtti.

Kasım ayrıca, bazı uluslararası açıklamalarda yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde gerçekleştiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek bu beyanları reddettiklerini aktardı.

Son olarak da Kasım, arabuluculara ve ateşkesin garantörlerine çağrıda bulunarak İsrail'in "aç bırakma politikası"na karşı net bir tutum alınması ve insani yardım akışının güvence altına alınması talep etti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 328'e, yaralı sayısı da 172 bin 184'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.