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Dünya

Esed kana doymuyor! Katliam sinyali verdi: Bu sadece başlangıç

Suriye'de katliamlarını sürdüren Esed rejimi yine tehdit etti. Muhaliflerin elinde bulunan Halep kırsalının rejim güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından Esed açıklama yaptı

17 Şubat 2020 Pazartesi23:54 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 23:54

Suriye rejim güçleri Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonlarla Halep'in batısında pek çok noktada kontrolü sağlamıştı.

KATLİAM SİNYALİ: BU SADECE BAŞLANGIÇ

Esed akşam saatlerinde Suriye medyasına yaptığı açıklamalarda, askeri güçlerinin genişlemesinin sadece başlangıç olduğunu belirtti. Esed, "Bu muhaliflerin tamamen yenilgiye uğratılması için bir başlangıç. Er ya da geç yenilecekler" dedi.

Esad rejiminden Atarib'a saldırı

Halep'teki askeri başarılarının savaşın sonu olmadığını belirten Esed, muhalifleri tehdit ederek katliamların devam edeceği mesajını verdi.

KATLİAMLAR GÖÇE ZORLUYOR

Esed'ın İdlib ve kırsalında başlattığı Rus destekli saldırılar neticesinde BM'ye göre yaklaşık 900 bin Suriyeli, Türkiye sınırına doğru göçe başladı.

Husiler koalisyon uçağının düşürülme görüntülerini yayınladı

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