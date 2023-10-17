Katliam sonrası halk sokakta: Filistin genelinde eylemler başladı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

KATLİAM SONRASI SOKAKLAR KARIŞTI

Sabah'ın haberine göre; İsrail'in Gazze'de hastane vurmasının ardından Filistinliler sokaklara çıktı. Katliam sonrası Kudüs sokakları karışırken Filistin genelinde İsrail'e karşı sokak eylemleri başladı.