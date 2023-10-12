Katliama arka çıktılar! Batı'nın ikiyüzlülüğü

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 6. gününde tüm şiddetiyle sürerken yaşanan sivil katliamlar savaşın acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin barış ve diplomasi çabaları karşısında, İsrail'e tam destek veren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, insanlık sınavından geçemedi. Batı'nın taraflı tutumu medyaya da yansımış, BBC, Gazze'de vefat edenler için 'ölenler' derken, İsrail'de hayatını kaybedenleri ise 'öldürülenler' ifadesini kullanmıştı.

FATURA SİVİLLERE ÇIKTI

Gazze'de 2 milyona yakın insanın yaşadığı insanlık dramı karşısında dünyadan kınama gelmezken, ABD ve Batı ülkeleri İsrail'in yanında durduklarını açıkladı. AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Filistinlilere yönelik toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldıklarını açıkladı.

İNSANİ YARDIMLAR KESİLDİ

Alman hükümeti, Filistin topraklarına yaptığı kalkınma ve altyapı yardımlarını gözden geçirme kararı alarak ödemeleri askıya aldı. Almanya bu yıl ve gelecek yıl için 125 milyon avro taahhüt etmişti. Avusturya da yardımları durduran ülkelerden oldu. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, toplam 19 milyon avroluk yardım projelerini askıya aldıklarını duyurdu.

İsrail'e bugüne kadar en büyük desteği sağlayan ABD, 7 Ekim'den beri bölgede yaşanan çatışmalarda da Tel Aviv'in yanında olduklarını açıkça belli etti.

SAVAŞ UÇAĞI BÖLGEDE

ABD Başkanı Joe Biden, savaş konseyini toplayarak, "ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız" dedi. İsrail'e destek için USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerini Doğu Akdeniz'e yönlendirdiklerini açıklayan Biden, bu kapsamda gerektiğinde ilave askeri destek sunmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Pentagon, İsrail'e olan savunma desteğini artırdıklarını belirtmişti. İsrail, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığını duyurdu.

ALMANYA'DAN ASKER TEKLİFİ

Tarafsızlığını koruyamayan Almanya, İsrail'e askeri ve teknik destek teklifinde bulundu. Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsrailli mevkidaşı Joaw Galant'a askeri ya da teknik destek önerisinde bulunduğunu söyledi. Pistoirus, "Desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler. İnsani açıdan yardımcı olabileceğimiz ölçüde teklifimiz var" dedi.

NATO: GÜÇ ORANTILI OLMALI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Karşılığın orantılı olmasını bekliyorum. Sivillerin ölmesini önlemek için İsrail'in özen göstereceğini umuyorum" diye konuştu.

AB'NİN TAVRINA 'ÇENENİ KAPAT' ÇIKIŞI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'e destek vererek, "İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı vardır. Avrupa Birliği İsrail'in yanındadır" demişti. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly ise Leyen'e tepki göstererek, "Kim olduğunuzu sanıyorsunuz? AB'nin Avrupa Konseyi tarafından belirlenen dış politikasını belirleme yetkiniz yok. Avrupa 'İsrail'in yanında' değildir. Biz barıştan yanayız. Söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa ve açıkça söylemiyorsan çeneni kapat" diye tepkisini göstermişti.

'ÖZEL KUVVETLER HAZIR BEKLİYOR'

ABD medyası, Amerikan özel kuvvetlerinin İsrail'e yardım için hazırlanmaya başladığını öne sürdü. The Messenger'a konuşan üst düzey iki ABD'li yetkili, özel kuvvetlerin İsrail'e gönderileceğine dair bir işaret olmadığını ancak birliklerin yakınlardaki bir Avrupa ülkesinde bekletildiğini söyledi.

FİLİSTİN'İN ADINI ANMAK BİLE SUÇ

İsrail'in katliamlarına kayıtsız kalan İngiltere'den Filistin'e yönelik skandal bir adım atıldı. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, emniyet müdürlerine yazdığı mektupta, kamu düzenine aykırı eylem ve sloganlara örnek göstererek polisin Hamas destekçisi ya da Yahudi vatandaşlara tehdit olabilecek eylemlere karşı yasanın verdiği tüm yetkiyi kullanmaları talimatı verdi. Braverman, Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, terör eylemlerini övmek amacıyla yapıldığında suç sayılabileceğini söyledi.

'NÜKLEER SİLAHLA HARİTADAN SİLELİM'

İsrail Likud Partisi Milletvekili Tally Gotliv, Filistin'e yönelik nükleer silah kullanılması çağrısında bulundu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sağcı vekil, İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu hiçbir zaman açıkça kabul etmemesine rağmen, Hamas saldırılarına yanıt olarak Ortadoğu'yu sarsacak 'Kıyamet Günü' füzesinin kullanılması gerektiğini söyledi. Gotliv ayrıca, Gazze'nin haritadan silinmesini istedi.

ABD, LÜBNAN'I MI BOMBALAYACAK?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesini eleştirdi: "Lübnan'ı mı bombalamayı planlıyorlar? Ya da birilerini mi korkutacaklar? Sorun bu yöntemle çözülmemeli."

İSRAİL'DE SAVAŞ KABİNESİ KURULUYOR

İsrail'de Başbakanı Netanyahu ile muhalefet lideri Benny Gantz ile 'savaş kabinesi' kurulması konusunda anlaştı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant'ın "daraltılmış savaş kabinesinde" yer alacağını söyledi.