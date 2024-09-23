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Dünya

Katliamcı İsrail Gazze'de birçok noktaya saldırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 353 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, gün boyu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

23 Eylül 2024 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Katliamcı İsrail Gazze'de birçok noktaya saldırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 353. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN GÜN BOYU GAZZE'NİN FARKLI BÖLGELERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki "Ebu Semek" ailesine ait evi hedef aldı. İsrail ordusunun saldırısında 4 Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Halid bin Velid Okulu'nun üst katını bombaladı. Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

09:21 İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi

05:13 İsrail ordusunun Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

03:15 İsrail ordusunun Gazze'de bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü

00:31 İsrail ordusu Irak'tan gönderilen İHA'ya müdahale edildiğini duyurdu

00:17 Gazze'de yaklaşan kışla birlikte binlerce çocuk ve hastanın soğuktan ölebileceği uyarısı yapıldı

00:03 Filistin Devlet Başkanı Abbas, Batı Şeria ve Gazze'de yetkinin kendilerinde olduğunu söyledi

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