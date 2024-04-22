Katliamcı İsrail'den Refah'taki iki eve saldırı! 16 çocuk ile 6 kadın şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 199. gününde sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun cumartesi akşamı Refah kentinin doğusuyla orta bölgelerinde iki ayrı binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 13'ten 24'e yükseldi.

Sağlık kaynakları, hayatını kaybedenlerin 16'sının çocuk, 6'sının da kadın olduğuna dikkati çekerek, hala enkaz altında çok sayıda kayıp ve yaralı olduğunu aktardı.

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi'nden dün gece yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah'ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu." ifadesi kullanılmıştı. Sivil Savunma İdaresi'nden dün akşam yapılan bir başka açıklamada da, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

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