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Dünya

Katliamcı İsrail'den Refah'taki iki eve saldırı! 16 çocuk ile 6 kadın şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 199 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde iki eve düzenlediği hava saldırısında aralarında 16 çocuk ile 6 kadının bulunduğu 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

22 Nisan 2024 Pazartesi 06:49 - Güncelleme:
Katliamcı İsrail'den Refah'taki iki eve saldırı! 16 çocuk ile 6 kadın şehit oldu
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 199. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN REFAH'TAKİ İKİ EVE SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 24'E YÜKSELDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun cumartesi akşamı Refah kentinin doğusuyla orta bölgelerinde iki ayrı binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 13'ten 24'e yükseldi.

Sağlık kaynakları, hayatını kaybedenlerin 16'sının çocuk, 6'sının da kadın olduğuna dikkati çekerek, hala enkaz altında çok sayıda kayıp ve yaralı olduğunu aktardı.

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi'nden dün gece yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah'ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu." ifadesi kullanılmıştı. Sivil Savunma İdaresi'nden dün akşam yapılan bir başka açıklamada da, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:04 ABD'de Columbia Üniversitesi, Gazze protestoları nedeniyle dersleri çevrim içi yapacak

02:02 Fas'ta, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın son bulması talebiyle gösteri düzenlendi

01:21 İsrail'in Refah'taki iki eve saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

01:04 Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin korumasında Ramallah'a bağlı bir beldeye saldırdı

00:33 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

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