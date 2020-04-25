Katliamlar üzerinden B-2 reklamı! Irak, Afganistan, Libya...

star.com.tr 25 Nisan 2020 Cumartesi 15:00 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 15:04

ABD Hava Kuvvetleri için gizli bombardıman uçakları ve gözetleme uçaklarının geliştirilmesi ile tanınan savunma devi Northrop Grumman, 2019'da 34 milyar doları aşan gelirleri ile dünyanın en büyük savunma ve havacılık şirketlerinden biridir.

Northrop Grumman, uçaklarının 1990'lardan beri neredeyse her ABD dış savaşında önemli bir rol oynadığıyla övünerek, B-2 gizli uzun menzilli bombardıman uçaklarının yeteneklerini öven yeni bir tanıtım videosu yayımladı.

Geleneksel uçakların aksine, bu gizli bombardıman uçaklarının, 'dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir hedefe ulaşabileceğini' açık hedeflere karşı en ağır silahları taşıyan bu uçakların çok sayıda hedefi yok edebileceği belirtildi.

Tanıtım videosunda ayrıca, 'ABD savaşa girdiğinde, ilk B-2 önce savaşa gider. Irak, Afganistan, Sırbistan ve Libya'da ilk oldu.' ifadelerine yer verildi.

Şirkete göre, uzun menzilli gizli bombardıman uçakları, ABD'den dünyanın herhangi bir yerine birkaç saat içinde vurmak için konuşlandırılabilir.

Şirkete göre, B-2'ler Afganistan'da 44 saatlik 2001 misyonunda Taliban'a karşı kullanıldı, Ocak 2017'de B-2'lerin Libya'da düzinelerce hedefi bombaladığı belirtildi.

Bu bombardımanların 'teröristlere karşı' yapıldığı iddia edilsede, söz konusu ülkelerde bombardıman, sivillerin hayatlarını paramparça etti.

ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince Irak işgalinin üzerinden 17 yıl gaçse de, bölgede kaos hakim. Yüz binlerce sivilin öldüğü işgalde, 'övülen' bombardımanlar da dahil savaşın izleri sürüyor.

B-2'nin 'önde gittiği' bir diğer ülke Afganistan'da, işgalden bu yana 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. ABD verdiği ağır zayiatla, ölümlerden başka hiçbir şey elde edemedi.

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