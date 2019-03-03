Katolik okulunda İslam’a saldırı
Belçika’nın Gent şehrindeki Paters Jozefieten de Melle Katolik Lisesi’nde çekilen görüntüler infiale yol açtı.
Öğrencilerin Arap kıyafetleri giyerek namaza hakaret etmeleri, üzerlerine ‘patlayıcı kemer’ takmaları ve ‘Allahuekbber’ diye bağırmaları ülkeyi ayağa kaldırdı. İslam’a hakaret eden öğrenciler, bir de okulun bahçesinde secdeye kapanıp garip hareketlerle sözde ‘namaz’ kıldı.
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