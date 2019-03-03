Katolik okulunda İslam’a saldırı

Öğrencilerin Arap kıyafetleri giyerek namaza hakaret etmeleri, üzerlerine ‘patlayıcı kemer’ takmaları ve ‘Allahuekbber’ diye bağırmaları ülkeyi ayağa kaldırdı. İslam’a hakaret eden öğrenciler, bir de okulun bahçesinde secdeye kapanıp garip hareketlerle sözde ‘namaz’ kıldı.