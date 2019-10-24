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Katolik rahipten Pakdil’e Kudüs övgüsü

Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil’in vefatından derin bir üzüntü duyduğunu belirten Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem, Pakdil’e hitaben, ‘Sen Kudüs’ün uyku nedir bilmeyen göz bebeğisin’ diyerek taziye yayınladı. 

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"Kudüs Şairi” olarak bilinen Nuri Pakdil’in vefatı, Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem’i yasa boğdu. Katolik rahip Musellem, Pakdil için “Ağaç nereye meylederse oraya düşer demişler” başlığıyla duygu yüklü bir taziye mesajı yayımladı.      

Pakdil’in Kudüs’ün “özgürlüğüne ilerleyen saatin akrebi” olduğuna vurgu yapan Musellem, “Ankara’ya defnedilse de o pak naaşın, Kudüs özgürlük saatine bakar ve seni özgürlüğe doğru saniye saniye ilerleyen akrebi olarak görür. Kudüs sevdalıları, bu saatin akrebini iterek barbar siyonistlerin ayak izlerini meydanlarından, caddelerinden, sokaklarından, kiliselerinden ve camilerinden temizlemişlerdir.” ifadelerini kullandı.    

Kudüs’ün oğlu      

Nuri Pakdil’i “Kudüs’ün oğlu” olarak niteleyen rahip Musellem, “O Kudüs’ü seviyor, o Kudüs’ün oğlu. Onu Kudüs; ulusal, medeni, dini, kültürel ve ulusal boyutlarda eğitti. Edebiyat ve şiir alanlarındaki yaratıcılığın tam da buradan geliyor” değerlendirmesinde bulundu.  

Musellem, Pakdil’in adının Kudüs sevdalılarının dualarına karıştığını vurgulayarak, “Her kim yeryüzünde Kudüs’ü anarsa, Kudüs de onu Allah’ın huzurunda anar. Kudüs şehitleri ve azizleriyle birlikte onun için Allah’tan rahmet ve bağışlanma diler” ifadelerine yer verdi.      

Filistin halkının Pakdil’i unutmayacağını vurgulayan Manuel Musellem, şunları kaydetti: “Sen Kudüs’ü şiirlerinde ve edebiyatında ölümsüzleştirdin, Kudüs de senin aziz hatıralarını ölümsüzleştiriyor. Filistin halkı, senin kaleminle mücadele verdiğini ve direnişçilere destek olduğunu hatırlayacak. Kudüs’ün bereketi senin üzerine olsun. Filistinli tüm Hristiyan ve Müslümanların en içten duaları seninle.”   

Mescid’i Aksa’nın duvarında ve kalbinde senin adın, senin hatıraların yaşıyor

Musellem, “Kudüs Şairi” olarak hitap ettiği Pakdil’e şöyle seslendi: “Ve sen Kudüs Şairi Nuri Pakdil, Kudüs’e doğru meylediyordun ve ölüm seni Ankara’dan aldı Kudüs’ün kalbine, mübarek Mescid-i Aksa’ya götürdü. Ve orada, Mescid’i Aksa’nın duvarında ve kalbinde senin adın, senin hatıraların yaşıyor. Ey Kudüs Şairi, sen Kudüs’ün uyku nedir bilmeyen göz bebeğisin.” 

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