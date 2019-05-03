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Katolikler’den ‘Papa’yı aforoz’ çağrısı

Aşırı muhafazakar Katolik rahip ve akademisyenlerden oluşan 19 kişilik bir grup piskopos, Papa Franciscus’un aforoz edilmesi çağrısında bulundu.

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Papa’yı kürtaj ve eşcinselliğe karşı yeterince sert açıklamalar yapmamak, Protestan ve Müslümanlara karşı fazla yumuşak olmakla suçlayan grup, artık Katolik Kilisesi’nin ‘tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor olmasına daha fazla dayanamayacakları için bu yola başvurduklarını’ açıkladı. 20 sayfalık açık bir mektup yayınlayan grubun içerisinde ABD ve İngiltere’nin en etkin Katolik rahiplerinden 70 yaşındaki Aidan Nichols’ın yer alması dikkat çekti. 

KAFİR İLAN EDİLSİN  

Sık sık Papa Franciscus’a yönelik eleştirileri yayınlamasıyla bilinen LifeSiteNews adlı internet sitesine konulan mektupta piskoposlara seslenilerek Papa’nın kamuya açık bir şekilde kafir ilan edilmesi istendi. Bir kilise üyesinin aforoz edilip edilmeyeceğine Vatikan bünyesindeki İnanç Doktrini Komitesi karar veriyor fakat kurulda Franciscus destekçileri çoğunlukta bulunuyor. 

 

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