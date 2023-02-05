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Dünya

Katsina'da teröristler yerel güvenlik güçlerini pusuya düşürdü: En az 41 kişi öldü

Nijerya'nın Katsina eyaletinde teröristlerin yerel güvenlik güçlerini pusuya düşürmesi sonucu en az 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA5 Şubat 2023 Pazar 12:18 - Güncelleme:
Katsina'da teröristler yerel güvenlik güçlerini pusuya düşürdü: En az 41 kişi öldü
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Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, 2 Şubat'ta Bakori bölgesindeki yerel güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik operasyon düzenlemek için Yargoje Ormanı'na gittiğini belirtti.

İsah, "Ne yazık ki teröristler yerel güvenlik güçlerini pusuya düşürdü. Saldırıda en az 41 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran İsah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Öte yandan, ulusal basındaki haberlerde, saldırıda 84 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Ülkede, 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi silahlı saldırıların artması dikkati çekiyor.

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