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Dünya

Kavelaşvili'den AB üyeliği açıklaması

Gürcistan'ın 6'ncı cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili, AB'den karşılıklı saygı ve şeffaflığa dayalı bir yaklaşımı talep ettiklerini açıkladı.

DHA16 Aralık 2024 Pazartesi 12:03 - Güncelleme:
Kavelaşvili'den AB üyeliği açıklaması
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Mikheil Kavelaşvili, Başbakan İrakli Kobakhidze tarafından Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasının askıya alınmasına karşı başlayan ve devam eden gösterilere ilişkin konuştu. Kobakhidze'nin kararını savunan Kavelaşvili, Tiflis hükümetinin, Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu askıya almadığını söyledi.

AB'nin, çifte standart uyguladığını vurgulayan Kavelaşvili, AB'den karşılıklı saygı ve şeffaflığa dayalı bir yaklaşımı talep ettiklerini ifade ederek, "AB ile ilgili uzun vadeli bir süreç planladık. Bunu kabul ediyoruz ve kamuoyunu bilgilendiriyoruz" dedi.

Kavelaşvili, AB hazır olduğunda, Gürcistan'ın katılım müzakerelerini başlatacak sürecin masaya yatırılması konusunda Başbakan Kobakhidze'nin ilgili belgeye imza atmaya hazır olduğunu da dile getirdi.

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