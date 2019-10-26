Kaya yoruldu lütfen tırmanmayın!

Kutsal kabul ettikleri ‘Ayers Kayası’ olarak bilinen Uluru’nun turistik ziyaretler nedeniyle gittikçe yıprandığını savunan Aborjinler’in girişimiyle, bölge tırmanışa kapandı. Yerli halkın hassasiyetleri göz önüne alınarak Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı Yönetim Kurulunun 2017’de verdiği karar uyarınca Uluru’ya tırmanış dün yerel saatle 16.00’da sona erdi. Yasaktan önce son kez Uluru’ya tırmanma şansını kaçırmak istemeyen yüzlerce ziyaretçi, sabahın erken saatlerinden itibaren giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uluru’nun da içinde bulunduğu bölgenin tapusunu 34 yıl önce alan Aborjin Anangu halkı, kendileri için kutsal olduğunu belirtikleri kayaya tırmanışların yasaklanması için uzun yıllardır kampanya yürütüyordu. Anangu’lar kayanın yorulduğuna inanıyor.