İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9952
  • EURO
    28,3631
  • ALTIN
    1612.13
  • BIST100
    6054.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Kaybolduktan 8 yıl sonra bulundu

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 2015'te evinin yakınlarında köpek gezdirirken kaybolan ve o dönem 17 yaşında olan Rudy Farias'e ulaşıldı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 12:39 - Güncelleme:
Kaybolduktan 8 yıl sonra bulundu
ABONE OL

ABC News'e göre, Texas polisi, Houston'un güneydoğusunda kilisenin önünde baygın halde görülen bir kişinin rapor edilmesi üzerine olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kimlik tespiti yapan polis, bu kişinin 8 yıl önce 17 yaşındayken kaybolan Farias olduğunu belirledi.

Yetkililer, Farias'in kayıp olduğu sürede nerede olduğunun henüz bilinmediğini ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Farias 6 Mart 2015'te evinin yakınlarında iki köpeğiyle yürüyüş yaparken kaybolmuş, polis soruşturması sonucunda köpekler bulunurken 17 yaşındaki çocuktan haber alınamamıştı.

Texas arama kurtarma ekiplerine göre, ailesi Farias'e kaybolduğu dönemde depresyon teşhisi konulduğunu, bu sebeple yolunu kaybetmiş olabileceğini ifade etmişti.

Ailesi 2018'de bir akrabanın evinin bahçesinde Farias'i gördükleri şüphesiyle polisten yardım istemiş ancak kayıp çocuğa dair herhangi bir iz bulunamamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.