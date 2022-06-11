Kayıp helikopterden kahreden haber: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'nın Modena bölgesinde, 9 Haziran'da içinde 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi.

Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı'nda olduğunu duyurdu.

Açıklamada "Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır" denildi.

İtalya ANSA Ajansı, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEYİT ETTİ

Öte yandan Çekya'da resmi ziyaret kapsamında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Mevkidaşı Jan Lipavsky ile ortak düzenlediği basın toplantısında helikopterinin yerinin tespit edildiğini teyit etti.